Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro: duas ausências seguidas colocaram a amizade das apresentadoras sob suspeita - Reprodução rede social

Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro: duas ausências seguidas colocaram a amizade das apresentadoras sob suspeitaReprodução rede social

Publicado 16/09/2026 08:20

Algumas amizades não precisam de barraco público para levantar suspeita. Às vezes, basta começar a faltar.

Foi o que chamou atenção entre Ana Hickmann Ticiane Pinheiro , amigas de longa data e sempre muito próximas. Ana não apareceu no aniversário de Ticiane. Pouco depois, Ticiane também não esteve no casamento da apresentadora.

Isoladamente, qualquer ausência pode ser explicada por agenda. Duas, em compromissos importantes e praticamente em sequência, já fazem a curiosidade trabalhar hora extra.

Ticiane vive uma rotina puxada por causa do Dança dos Famosos, com ensaios e gravações. Ainda assim, nos bastidores, a pergunta começou a circular: teria alguma coisa mudado entre as duas?

Até agora, nada de briga assumida, unfollow ou declaração atravessada.

Mas amizade famosa é assim: quando falta abraço, sobra lupa.