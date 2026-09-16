Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro: duas ausências seguidas colocaram a amizade das apresentadoras sob suspeitaReprodução rede social
Ausências de Ana Hickmann e Ticiane levantam suspeita de afastamento
Depois de faltarem a momentos importantes uma da outra, apresentadoras colocam amizade antiga no radar da curiosidade
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