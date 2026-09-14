Ana Hickmann usou terço dado pelos fãs no casamento religioso - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann usou terço dado pelos fãs no casamento religiosoReprodução/Instagram

Publicado 14/09/2026 19:35



Ana Hickmann levou um pouco dos fãs para o casamento com Edu Guedes, celebrado no fim de semana. Nesta segunda-feira (14), a apresentadora mostrou o terço que usou durante a cerimônia religiosa que ocorreu na fazenda Casa Gialla, propriedade do chef de cozinha localizada no interior de São Paulo.

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"Ainda estou flutuando!!! Sonho realizado. As joias desenhadas exclusivamente para esse dia, pela minha madrinha de casamento. Meu buquê de rosas brancas exatamente como imaginei. O terço foi um presente muito especial dos fãs que quis levar comigo ao altar, para ter as melhores energias, contou.

Confeccionado em prata, o objeto religioso possui um medalhão de Nossa Senhora Aparecida e contas de cristais.

A união de Ana Hickmann e Edu Guedes contou com a presença de aproximadamente 150 convidados. A apresentadora foi levada até o altar pelo filho, Alezinho Correa, enquanto o chef de cozinha entrou na cerimônia com a filha, Maria Eduarda. O casal vai passar a lua de mel na Itália.

Dias antes da cerimônia, a contratada da Record fez uma declaração romântica para o companheiro. "O amor também é parceria. É estar junto nos dias leves, mas principalmente segurar a mão um do outro quando a vida pede mais força. Porque, no fim, é sobre escolher caminhar juntos… em todos os momentos. Contando as horas para o nosso dia!!!", escreveu.

Já Edu Guedes antecipou detalhes da montagem na propriedade. "Faltam poucos dias para o casamento e enquanto a gente se prepara para o grande dia, a montagem está a todo vapor! Sigo acompanhando de perto alguns momentos dessa transformação com parceiros que estão fazendo parte desse projeto e momento único da nossa vida. É muito especial ver cada detalhe tomando forma".

Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o casamento no civil em maio do ano passado. Amigos de longa data, os dois assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois, durante uma viagem a Portugal.