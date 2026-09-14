Virginia Fonseca e Vinicius JúniorReprodução/Instagram
A influenciadora acompanhou o namorado durante o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, que aconteceu em Madri neste último domingo (13). Eles assistiram a corrida juntos. Na data, ela usou um visual inspirado no motocross, com calça e jaqueta combinando.
Fonseca visitou os bastidores da competição de automobilismo junto do namorado. Em passagem pelo paddock, eles encontraram pilotos como o britânico Lewis Hamilton, de 41, que corre pela Scuderia Ferrari, e o brasileiro Gabriel Bortoleto, de 21, da Audi.
Virginia abriu um álbum com fotos de evento em postagem nas redes sociais. Entre as imagens, ela apresentou visita junto ao jogador, passeando com ele. Em uma das fotos, o casal aparece de mãos dadas. Na legenda, ela escreveu: “F1 em Madrid”.
Em postagem, seguidores da empresária reagiram aos novos registros. Uma internauta comentou sobre o look de Fonseca, “Estou apaixonada nessa produção. Gata e estilosa”, outros elogiaram a influenciadora, chamando-a de “Linda”, “Perfeita” e “Maravilhosa”. Uma fã, ainda, fez referência a polêmica recente envolvendo Virginia, “Sem medo das críticas, já curada desses fakes”, disse.
A mãe de Fonseca, Margareth Serrão, de 60 anos, deixou de seguir os amigos da empresária, Hebert Gomes e Duda Freire. Eles, então, trocaram indiretas nas redes sociais. Serrão curtiu uma publicação criticando a dupla, e Gomes compartilhou os dizeres: "Não me importo como sou vista por você. Eu me conheço".
Virginia também recebeu críticas pelo visual escolhido para assistir ao evento de Fórmula 1. Fãs da Ferrari, equipe que recebeu o casal no Paddock, comentaram sobre escolha de look, devido a detalhes em laranja da calça, cor que remete a rival McLaren. No X, um internauta falou sobre o caso, “A Virginia ta no box da Ferrari com uma calça com detalhes laranjas que remetem a McLaren, sério… sem condições”.
O visual usado por Fonseca para assistir à competição também foi mencionado pela imprensa internacional. O jornal espanhol El Mundo ironizou a presença da influenciadora ao lado do futebolista, eles descreveram a empresária como a “companheira discreta de Vini Jr”, e afirmaram que ela estava tentando ofuscar as companheiras dos pilotos. "A loira escolheu um look bem chamativo, certamente para ofuscar as esposas e namoradas dos pilotos, que costumam ser bem mais discretas e elegantes do que as do futebol", disseram.
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