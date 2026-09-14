Virginia Fonseca explicou sumiço das redes sociais - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca explicou sumiço das redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2026 18:35

Virginia Fonseca , de 27 anos, surgiu abatida nesta segunda-feira (14) e aproveitou para explicar o motivo de ter passado um bom período sem atualizar as redes sociais. A influenciadora desabafou sobre a insônia que enfrentou na madrugada.

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"Acordei só agora, não consegui dormir nada à noite. Nada. Era 3h30 da manhã e eu estava que nem uma coruja na cama, com o olho regalado. Aí, tomei remédio e só fui dormir agora. Mas, enfim. Ontem fiquei sumida por motivos que vocês sabem qual é e voltei hoje", declarou.

Na manhã de domingo (13), Rogério Camilo Ramos, segurança da família de Virginia Fonseca, morreu junto da esposa, Paulla Regina Rodarte, em um acidente de moto no município de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia.

"Não estou muito bem, não, mas vai ser assim mesmo. Espero não passar essa energia baixa para vocês. Vou me esforçar para aparecer bem aqui, tá bom? É isso. Que Deus abençoe o nosso dia e nossa semana. Amém", disse a influenciadora.

A namorada de Vinicius Jr lamentou o falecimento do funcionário em uma publicação no Instagram Stories no fim de semana. "A vida é, de fato um sopro, e, neste momento de tristeza, as palavras parecem insuficientes, principalmente diante de coisas que nunca iremos compreender. Nos resta confiar no propósito de Deus", escreveu.

Virginia expressou a gratidão pelo cuidado que o segurança sempre teve com a família dela. "Sua presença era um porto seguro e sua memória viverá para sempre em nossos corações. Sabemos que, agora, você e a Paula serão os anjos da guarda da pequena Heloísa, olhando por ela lá de cima. Aqui embaixo, vamos nos unir à família para garantir que ela nunca se sinta desamparada, cuidando dela com todo o carinho que vocês sempre passaram. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e, de forma especial, o da Heloísa. Meu sinceros sentimentos..."