Fernanda Paes Leme mostrou registro de viagem ao Rio com amigaReprodução/Instagram
Ela abriu álbum de período na Cidade Maravilhosa e explicou: "A mãe quando tem uma 'folga' se vira em muitas", disse. Entre as fotos, a artista apareceu junto das amigas, e usando visual para o dia no Rock in Rio, um conjunto colorido, enfeitado com pedrinhas brilhantes.
Fernanda descreveu o roteiro da viagem: “Sobre 24 horas bem vividas! Lookinho para curtir festival com as amigas! Achei a Jufa... achei todas. Emendei no Jamiroquai! Falei que foi bem vivido, né?! Volta para casa e arruma a mala. Voo cancelado, frio, espera, chuva, café superfaturado... enfim, Rio”.
Nos comentários, internautas falaram sobre experiência da apresentadora. Um seguidor afirmou: “Viciada em viver”, outra, disse: “Mas ela tá muito jovem”. Também elogiaram Fernanda, dizendo que ela era “Linda”, “Maravilhosa” e “Com muito talento”.
A artista enfrentou momentos de chuva e frio para desfrutar do Rock in Rio. O evento aconteceu entre os dias 4 e 13 de setembro, e reuniu astros do Rock, Pop, MPB e outros gêneros tanto do Brasil, quanto internacionais. Artistas e bandas como Elton John, Demi Lovato, Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Stray Kids, Laufey e Twenty One Pilots foram algumas das atrações.
Fernanda Paes Leme é mãe de Pilar, de 2 anos, junto com o ex-companheiro, o empresário Victor Sampaio, de 35. Eles iniciaram o relacionamento em 2021, e ficaram noivos em 2022. Em 2024, eles anunciaram o nascimento da filha. Já no ano seguinte, comunicaram a separação.
Seguidores comentaram sobre a dupla de mãe e filha. Uma fã disse “Lindinhas”, outra concordou com o impacto da capital baiana, “Não tem como não amar Salvador, mesmo sendo pequenina, a Pilar já sabe reconhecer o que é bom”, falou.
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