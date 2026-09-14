Fernanda Paes Leme mostrou registro de viagem ao Rio com amiga - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme mostrou registro de viagem ao Rio com amigaReprodução/Instagram

Publicado 14/09/2026 16:27





Ela abriu álbum de período na Cidade Maravilhosa e explicou: "A mãe quando tem uma 'folga' se vira em muitas", disse. Entre as fotos, a artista apareceu junto das amigas, e usando visual para o dia no Rock in Rio, um conjunto colorido, enfeitado com pedrinhas brilhantes.



Fernanda descreveu o roteiro da viagem: “Sobre 24 horas bem vividas! Lookinho para curtir festival com as amigas! Achei a Jufa... achei todas. Emendei no Jamiroquai! Falei que foi bem vivido, né?! Volta para casa e arruma a mala. Voo cancelado, frio, espera, chuva, café superfaturado... enfim, Rio”.



Nos comentários, internautas falaram sobre experiência da apresentadora. Um seguidor afirmou: “Viciada em viver”, outra, disse: “Mas ela tá muito jovem”. Também elogiaram Fernanda, dizendo que ela era “Linda”, “Maravilhosa” e “Com muito talento”.



A artista enfrentou momentos de chuva e frio para desfrutar do Rock in Rio. O evento aconteceu entre os dias 4 e 13 de setembro, e reuniu astros do Rock, Pop, MPB e outros gêneros tanto do Brasil, quanto internacionais. Artistas e bandas como Elton John, Demi Lovato, Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Stray Kids, Laufey e Twenty One Pilots foram algumas das atrações.



Fernanda Paes Leme é mãe de Pilar, de 2 anos, junto com o ex-companheiro, o empresário Victor Sampaio, de 35. Eles iniciaram o relacionamento em 2021, e ficaram noivos em 2022. Em 2024, eles anunciaram o nascimento da filha. Já no ano seguinte, comunicaram a separação. Fernanda Paes Leme , de 43 anos, mostrou fotos de viagem ao Rio de Janeiro acompanhada de amigas. A apresentadora compartilhou registros do passeio, nesta segunda-feira (14), e refletiu sobre a “folga” do papel de mãe para aproveitar um momento de descontração.Ela abriu álbum de período na Cidade Maravilhosa e explicou: "A mãe quando tem uma 'folga' se vira em muitas", disse. Entre as fotos, a artista apareceu junto das amigas, e usando visual para o dia no Rock in Rio, um conjunto colorido, enfeitado com pedrinhas brilhantes.Fernanda descreveu o roteiro da viagem: “Sobre 24 horas bem vividas! Lookinho para curtir festival com as amigas! Achei a Jufa... achei todas. Emendei no Jamiroquai! Falei que foi bem vivido, né?! Volta para casa e arruma a mala. Voo cancelado, frio, espera, chuva, café superfaturado... enfim, Rio”.Nos comentários, internautas falaram sobre experiência da apresentadora. Um seguidor afirmou: “Viciada em viver”, outra, disse: “Mas ela tá muito jovem”. Também elogiaram Fernanda, dizendo que ela era “Linda”, “Maravilhosa” e “Com muito talento”.A artista enfrentou momentos de chuva e frio para desfrutar do Rock in Rio. O evento aconteceu entre os dias 4 e 13 de setembro, e reuniu astros do Rock, Pop, MPB e outros gêneros tanto do Brasil, quanto internacionais. Artistas e bandas como Elton John, Demi Lovato, Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Stray Kids, Laufey e Twenty One Pilots foram algumas das atrações.Fernanda Paes Leme é mãe de Pilar, de 2 anos, junto com o ex-companheiro, o empresário Victor Sampaio, de 35. Eles iniciaram o relacionamento em 2021, e ficaram noivos em 2022. Em 2024, eles anunciaram o nascimento da filha. Já no ano seguinte, comunicaram a separação.

Recentemente, a apresentadora compartilhou imagens de viagem para Salvador, na Bahia, com a filha. Ela mostrou momentos passeando com Pilar em barco, tomando picolé, visitando locais históricos, pontos turísticos, descansando em piscina, e observando o pôr do sol. Em legenda, ela escreveu: “E agora ela também ama Salvador”.



Seguidores comentaram sobre a dupla de mãe e filha. Uma fã disse “Lindinhas”, outra concordou com o impacto da capital baiana, “Não tem como não amar Salvador, mesmo sendo pequenina, a Pilar já sabe reconhecer o que é bom”, falou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa