Cássio Reis se declara para Fernanda Vasconcellos em aniversário - Reprodução / Instagram

Cássio Reis se declara para Fernanda Vasconcellos em aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 14/09/2026 10:14

O ator Cássio Reis, de 49 anos, usou as redes sociais para parabenizar a mulher, a atriz Fernanda Vasconcellos, que completa 42 anos nesta segunda-feira (42) . Em seu perfil do Instagram, ele compartilhou um vídeo com vários cliques da amada e se declarou para ela com um texto na legenda do post.

“Feliz aniversário, meu amor. O maior desejo é ver você feliz, realizando seus sonhos, com saúde. Que a vida te devolva, todo amor e luz que você espalha por onde passa”, iniciou ele na publicação.

“Que seus caminhos sejam sempre repletos de conquistas e coisas boas. E lembre-se: você nunca estará sozinha! Estaremos sempre aqui, ao seu lado, te amando, cuidando e caminhando, juntos”, seguiu ele.

Cássio finalizou se declarando para a mulher: “Com admiração e orgulho de você. Com amor. Hoje e sempre”, escreveu.

No vídeo publicado pelo ator, várias imagens de Fernanda, tanto sozinha como em alguns momentos em família, formam uma montagem com câmera e rolos de filmes. Para embalar o momento, Cássio escolheu a música “Photograph”, do cantor britânico Ed Sheeran.

Na seção de comentários da publicação, amigos e fãs aproveitaram o momento para também parabenizar a atriz.

“Parabéns, Fezinha. Te amo e desejo simplesmente o melhor desta vida para você e para os seus. Seja feliz”, escreveu a atriz Joana Balaguer. “Feliz aniversário! Muitas alegrias, realizações, saúde e que toda essa felicidade que você transmite volte em dobro para você. Siga sempre sendo essa mulher linda,humilde, talentosa e incrível. Te admiro muito”, se declarou um perfil. “Que lindo! Amei. Um super feliz aniversário, minha linda. Que Deus continue te abençoando grandemente com muita saúde, paz, amor e muitas felicidades, sempre juntinho com todos que te amam. Eu também te amo, beijos”, desejou outro.

Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos estão juntos desde 2013. Após uma troca de olhares no Carnaval, os dois descobriram a paixão entre eles. Junto, o casal tem um filho de 4 anos, chamado Romeo. O ator também é pai de um outro menino, o Noah, de 18, fruto do relacionamento anterior com a atriz Danielle Winits.

Cássio e Fernanda também já trabalharam juntos. Em 2015, eles estrelaram a peça “Enfim Sós”, escrita por Bruno Mazzeo. O espetáculo, que é uma comédia, acompanha um divertido casal entra em crise no Dia dos Namorados.

