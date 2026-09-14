Malu Mader recebe o carinho das amigas famosas - Reprodução do Instagram

Malu Mader recebe o carinho das amigas famosasReprodução do Instagram

Publicado 14/09/2026 09:41

Discreta em relação à vida pessoal, Malu Mader reuniu um time de famosos na celebração de seu aniversário de 60 anos, completados neste sábado (12). Entre as convidadas da festa estavam as atrizes Adriana Esteves, Heloisa Périssé, Betty Gofman, Eliane Giardini, Deborah Evelyn, Louise Cardoso e Silvia Buarque. Registros do momento foram compartilhados no Instagram, neste domingo (13).

Malu também recebeu o carinho da apresentadora Sarah Oliveira, as diretoras Letícia Prisco, Flávia Santos, Mini Kerti e Bia Lessa, e da empresária Nana Karabachian na ocasião.

Nas redes sociais, a artista recebeu diversas homenagens. Amiga de longa data da atriz, Claudia Abreu expressou seu amor por ela. "Malu, tudo o que eu quero te dizer sobre nossa imensa amizade, sobre o meu amor incondicional e sobre a importância de ter você na minha vida, eu direi hoje pessoalmente. Mas essa nossa foto antiga registra bem a força e a alegria da nossa cumplicidade. Estarei sempre com você. Sempre. Parabéns, garota bronzeada! Te amo", escreveu a atriz.

Betty Gofman recordou o início da amizade com Malu e expôs um gesto generoso da atriz. "Te amo tanto Maluzinha. Desde o nosso primeiro encontro, né? Amor à primeira vista! Tantas histórias! Tantas dores e alegrias! No primeiro dia de gravação (novela 'Ti Ti Ti'), você me chamou pra dormir na casa dos seus pais (sim, você ainda morava com eles em Ipanema), porque eu morava na Tijuca e gravaríamos novamente no dia seguinte. Você lembra? Eu nunca vou esquecer daquele momento, da sua generosidade, do seu amor. Minha irmã de alma e de amor. Te amo e quero poder ter você pertinho para sempre, em todas as encarnações. Feliz aniversário, garota linda e gente boa demais. Que sorte."

Malu é casada há 35 anos com o músico Tony Bellotto, integrante da banda Titãs. Eles são pais de João, 31, e Antônio, 29.

A artista está afastada das novelas desde uma participação no remake de "Renascer", da TV Globo, em 2024. Ao longo da carreira, ela já atuou em folhetins como "Anos Dourados" (1986), "Fera Radical" (1988), "Top Model" (1989), "Celebridade" (2003) e "Haja Coração" (2016).



