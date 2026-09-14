Malu Mader recebe o carinho das amigas famosasReprodução do Instagram
Malu Mader curte aniversário ao lado de amigas famosas
Atriz completou 60 anos no último sábado (12); Adriana Esteves e Heloisa Périssé estavam entre as convidadas da celebração
Marina Ruy Barbosa e elenco posam na première de 'Antártida'
Longa-metragem dirigido por Bruno Safadi tem estreia prevista para o dia 17 de setembro
Otaviano Costa fala sobre eliminação no 'Dança dos Famosos'
Apresentador disputou a repescagem e acabou deixando a competição ao lado de Kenya Sade
Ana Hickmann revela presente de fãs usado no casamento
Apresentadora oficializou união religiosa com Edu Guedes em cerimônia realizada no interior de São Paulo
Virginia Fonseca esclarece ausência das redes sociais
Influenciadora abriu o coração sobre momento delicado que enfrenta com notícia da morte de segurança da família
Claudia Raia desmente rumores de gravidez por fertilização in vitro
Atriz revelou que sofre perseguição por não esconder opiniões consideradas polêmicas na sociedade
Fernanda Paes Leme compartilha registros de viagem ao Rio
Apresentadora mostrou imagens de passeio em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (14)