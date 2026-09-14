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Marina Ruy Barbosa e elenco posam na première de 'Antártida'
Celebridades

Marina Ruy Barbosa e elenco posam na première de 'Antártida'

Longa-metragem dirigido por Bruno Safadi tem estreia prevista para o dia 17 de setembro

L
Leticia Pessôa
Marina Ruy Barbosa
Lázaro Ramos
Andrea Beltrão
Mariana Sena
Bruno Safadi, diretor do longa-metragem
Leandra Leal
Antonio Calloni
Henrique Barreira
Cláudia Jouvin, roteirista da produção
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Marina Ruy Barbosa, Lázaro Ramos, Andréa Beltrão e mais atores marcaram presença na première de "Antártida", realizada no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (14). O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de setembro.
Integrantes do elenco como Antonio Calloni, Mariana Sena, Henrique Barreira e Leandra Leal também participaram do evento, além do diretor Bruno Safadi e da roteirista Cláudia Jouvin.
O filme acompanha a história de cientistas e militares isolados em uma base de pesquisa brasileira na Antártida que têm suas rotinas alteradas quando a pesquisadora Inês (Marina Ruy Barbosa) sofre um crime brutal logo na primeira noite.
A partir disso, a investigação do caso é liderada pela subcomandante Elisabeth (Andréa Beltrão), apoiada por outras mulheres da base, entre elas Marina (Leandra Leal) e Rose (Mariana Sena), enquanto todos os homens da missão se tornam suspeitos.

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