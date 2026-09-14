Marina Ruy Barbosa e elenco posam na première de 'Antártida'

Marina Ruy Barbosa, Lázaro Ramos, Andréa Beltrão e mais atores marcaram presença na première de "Antártida" , realizada no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (14). O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de setembro.

Integrantes do elenco como Antonio Calloni, Mariana Sena, Henrique Barreira e Leandra Leal também participaram do evento, além do diretor Bruno Safadi e da roteirista Cláudia Jouvin.

O filme acompanha a história de cientistas e militares isolados em uma base de pesquisa brasileira na Antártida que têm suas rotinas alteradas quando a pesquisadora Inês (Marina Ruy Barbosa) sofre um crime brutal logo na primeira noite.

A partir disso, a investigação do caso é liderada pela subcomandante Elisabeth (Andréa Beltrão), apoiada por outras mulheres da base, entre elas Marina (Leandra Leal) e Rose (Mariana Sena), enquanto todos os homens da missão se tornam suspeitos.





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