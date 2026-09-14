Dakota Johnson e Machine Gun Kelly alimentam rumores de affair - Reprodução / Instagram

Dakota Johnson e Machine Gun Kelly alimentam rumores de affairReprodução / Instagram

Publicado 14/09/2026 13:42





De acordo com o site “TMZ”, os artistas foram fotografados saindo juntos de um carro preto e entrando no apartamento da cantora pop, em Tribeca, onde teriam ficado por longas horas.



Na ocasião, a atriz apostou em um look todo preto, com uma camiseta transparente e acessórios dourados. O cantor apostou em uma jaqueta jeans com a estampa de um esqueleto.



O inusitado, porém, é que Taylor não estava em casa. Ela viajou para Kansas City para o primeiro jogo da temporada da NFL dos Chiefs, time em que o marido dela, Travis Kelce, joga.



O casal, inclusive, teria papel primordial nesse suposto affair entre Dakota e Machine, já que eles teriam se conhecido no casamento da Loirinha com o tight end (posição em que Kelce joga), em julho, no Madison Square Garden.



Após irem ao apartamento de Taylor, os dois saíram com amigos e foram a um restaurante. Apesar de não serem flagrados juntos, eles usaram o mesmo carro. Dakota teria entrado no veículo primeiro e MGK depois que o grupo já estava no automóvel.



Dakota está solteira desde agosto, quando terminou o breve romance com o cantor Role Model. Antes dele, a atriz manteve um relacionamento de oito anos com Chris Martin, que chegou ao fim no ano passado. Segundo relatos, ela gostaria de dar um passo a mais na relação, se casando e tendo filhos, mas o vocalista da banda Coldplay, que já tem dois filhos, Apple e Moses, frutos de seu antigo casamento com a atriz Gwyneth Paltrow, não compartilhava das mesmas vontades.



Já o último relacionamento de Machine Gun Kelly foi com a atriz Megan Fox, que chegou ao fim em 2024 após mais de quatro anos de idas e vindas. Os dois são papais de Saga, de 1 ano.



Machine Gun Kelly esteve há poucos dias no Brasil para sua apresentação no Rock in Rio, em 5 de setembro. O cantor entregou um show no Palco Mundo do Festival com acordes poderosos e elementos curiosos, como um pedestal em formato de cigarro, antes da banda Bring Me The Horizon. Neste dia, a atração principal foi o grupo Avenged Sevenfold. A atriz Dakota Johnson e o cantor Machine Gun Kelly, o MGK , foram flagrados juntos, em meio a rumores de um affair, em Nova York, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Os dois estiveram no apartamento de Taylor Swift e depois teriam ido a um restaurante.De acordo com o site “TMZ”, os artistas foram fotografados saindo juntos de um carro preto e entrando no apartamento da cantora pop, em Tribeca, onde teriam ficado por longas horas.Na ocasião, a atriz apostou em um look todo preto, com uma camiseta transparente e acessórios dourados. O cantor apostou em uma jaqueta jeans com a estampa de um esqueleto.O inusitado, porém, é que Taylor não estava em casa. Ela viajou para Kansas City para o primeiro jogo da temporada da NFL dos Chiefs, time em que o marido dela, Travis Kelce, joga.O casal, inclusive, teria papel primordial nesse suposto affair entre Dakota e Machine, já que eles teriam se conhecido no casamento da Loirinha com o tight end (posição em que Kelce joga), em julho, no Madison Square Garden.Após irem ao apartamento de Taylor, os dois saíram com amigos e foram a um restaurante. Apesar de não serem flagrados juntos, eles usaram o mesmo carro. Dakota teria entrado no veículo primeiro e MGK depois que o grupo já estava no automóvel.Dakota está solteira desde agosto, quando terminou o breve romance com o cantor Role Model. Antes dele, a atriz manteve um relacionamento de oito anos com Chris Martin, que chegou ao fim no ano passado. Segundo relatos, ela gostaria de dar um passo a mais na relação, se casando e tendo filhos, mas o vocalista da banda Coldplay, que já tem dois filhos, Apple e Moses, frutos de seu antigo casamento com a atriz Gwyneth Paltrow, não compartilhava das mesmas vontades.Já o último relacionamento de Machine Gun Kelly foi com a atriz Megan Fox, que chegou ao fim em 2024 após mais de quatro anos de idas e vindas. Os dois são papais de Saga, de 1 ano.Machine Gun Kelly esteve há poucos dias no Brasil para sua apresentação no Rock in Rio, em 5 de setembro. O cantor entregou um show no Palco Mundo do Festival com acordes poderosos e elementos curiosos, como um pedestal em formato de cigarro, antes da banda Bring Me The Horizon. Neste dia, a atração principal foi o grupo Avenged Sevenfold.

Dakota Johnson se prepara para o lançamento do longa "Verity", baseado no livro homônimo da autora Colleen Hoover, que chega aos cinemas brasileiros em 1º de outubro. Além dela, o elenco conta com nomes como Anne Hathaway e Josh Hartnett.