Casa de Erik Marmo ficou destruída pelas chamas e pela água após incêndio - Reprodução / GoFundMe

Casa de Erik Marmo ficou destruída pelas chamas e pela água após incêndioReprodução / GoFundMe

Publicado 14/09/2026 11:57

O ator Erik Marmo, de 50 anos, usou as redes sociais, neste domingo (13), para revelar que teve a casa em que mora, nos Estados Unidos, destruída após um incêndio . O ex-galã da TV Globo, a mulher e os dois filhos adolescentes do casal perderam tudo após a residência, que fica em Beverly Hills, na Califórnia, ser tomada pelas chamas. Amigos criaram uma vaquinha online para arrecadar doações.

Em seu perfil do Instagram, Erik publicou um vídeo mostrando parte do trabalho do Corpo de Bombeiros norte-americano e algumas fotos de como ficou o interior da casa. Na legenda da publicação, em inglês, ele agradeceu pelo carinho que tem recebido desde a tragédia. A canção “Eu Era Um Lobisomem Juvenil”, da banda Legião Urbana, completa o post.

“Esta publicação é sobre amor. Sobre gratidão. Esperança. A quantidade de ajuda, apoio e cuidado que temos recebido da nossa comunidade, amigos e família é esmagador. As coisas acontecem. A vida nos atira circunstâncias que não podemos controlar, mas podemos escolher como enfrentar essas situações. Rodeado de pessoas incríveis, tudo fica mais leve em momentos difíceis”, iniciou ele.

Por causa do incêndio, a família não teve como voltar para casa e precisou ser acolhida por amigos. O ator também agradeceu pelo gesto.

“Com tantas coisas boas vindo das pessoas que nos rodeiam, só podemos sentir gratidão e esperança por um futuro que promete ser um melhor! Um grande obrigado do fundo do meu coração a todos os que nos ajudaram a carregar pertences pessoais, nos ofereceram um lugar para ficar, nos enviaram dinheiro, boas vibrações e amor”, disse.

Além do carinho que tem recebido e das ajudas, Erik incluiu ainda uma menção ao trabalho dos Bombeiros e outros serviços de emergência que trabalharam na ocorrência.

“As instituições também são feitas de pessoas, então outro grande obrigado para os líderes da cidade de Beverly Hills, e todas as agências envolvidas nisto, incluindo o BHFD [Corpo de Bombeiros de Beverly Hills], LAFD [Corpo de Bombeiros de Los Angeles], BHPD [Departamento de Polícia de Beverly Hills], BHUSD, Rent Control Office [Escritório de Controle de Aluguéis], Cruz Vermelha... Vocês são incríveis! Obrigado!”, agradeceu.

Em seguida, o ator contou que dois amigos abriram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para a família reconstruir a vida em um novo lugar. Erik encerrou a publicação explicando a escolha da música: “Esta música é a que estava tocando quando saí do apartamento. A certa altura diz: ‘A partir de hoje, todos os dias serão os dias mais importantes’".

Erik Marmo vive em Los Angeles desde 2014 ao lado da mulher, Larissa Burnier, e dos filhos, Daniel e Nathan. Eles são descritos pelos amigos como “figuras queridas na comunidade de Beverly Hills” e responsáveis por levar “alegria e calor humano às pessoas ao seu redor através de churrascos, promovendo encontros entre amigos e vizinhos e apoiando o Clube do Brasil na Beverly Hills High School”.

No local, Erik atuou como técnico de futebol masculino e Larissa atua como florista. Segundo a página da vaquinha online, Daniel está no último ano do ensino médio, em meio ao processo de inscrição para universidades, e Nathan é calouro no ensino médio, na escola Beverly Hills High School.

As doações serão usadas para ajudar a família a encontrar uma nova casa e reconstruir a vida. O objetivo é conseguir US$ 75 mil (cerca de R$ 386,7 mil). Até o momento, foram arrecadados US$ 33,2 mil (aproximadamente R$ 171,2), o que representa 45% da meta.

Erik Marmo fez parte do elenco de produções como “Mulheres Apaixonadas”, “Um Só Coração”, “Alma Gêmea”, “Mais Uma Vez Amor”, “Sete Pecados”, “Começar De Novo”, “Gabriela” e mais.