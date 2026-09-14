Rafa Kalimann junto de família - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann junto de famíliaReprodução/Instagram

Publicado 14/09/2026 12:22 | Atualizado 14/09/2026 12:46

Rafa Kalimann , de 33 anos, compartilhou um momento com a sobrinha recém-nascida, Luísa, nas redes sociais neste último domingo (13). A influenciadora divulgou o encontro com a bebê e mostrou a reação da filha, Zuza, de 8 meses, conhecendo a prima.

Em publicação, ela apareceu segurando a filha nos braços, diante da janela do berçário hospitalar onde estava a pequena com o pai, Renato Fernandes, irmão de Rafa. Na legenda, ela escreveu: "Bem-vinda, Luísa. Nós já te amamos muito. Que Deus te cubra com todo amor, benção e saúde. Ele me deu o presente de ser titia mais uma vez. Minha família é tudo que eu tenho de mais precioso".

Entre os comentários, seguidores da influenciadora celebraram o nascimento do novo membro da família de Kalimann. Uma fã comemorou: "Amo essa família! Que lindeza o carinho da Zuza com a Luísa! Que Deus abençoe essa bebê linda!". Uma internauta refletiu sobre o encontro das primas: "Ela toda delicadinha tentando fazer carinho na priminha, e olhando para o titio! Ah, gente, muito amor", escreveu.

Outra destacou a felicidade do momento: "O amor na sua forma mais pura. Quanto carinho e delicadeza têm nesse reels, estou chorando de ver todos tão felizes com a chegada da Lulu. Senti a presença de Deus, que família linda e abençoada. Rafa, Papai do Céu os abençoe grandemente com saúde, Lulu é linda".

Luísa é a terceira filha de Dani e Renato Fernandes. A pequena nasceu na noite do último sábado (12), em Goiânia. O casal ainda é pai de Sofia e Theo.

Rafa Kalimann mantém um relacionamento com o cantor Nattan, de 28 anos, com quem teve a filha Zuza, nascida em janeiro. O nome da bebê foi escolhido em homenagem à avó do artista, Josefina, que havia sido apelidada assim pela família. Ela faleceu pouco antes de o casal anunciar a gravidez. Eles estão juntos desde dezembro de 2024.

Recentemente, a influenciadora e o companheiro falaram sobre as dificuldades na gravidez da primeira filha e sobre o período pós-parto. Ela também celebrou os oito meses de vida da bebê: "8 meses da nossa mini diva bailarina. Obrigada Deus por ser tão bom comigo e me permitir viver o maior amor do mundo nesses meses, e obrigada pela eternidade que virá!", disse em postagem. Na época, Nattan se declarou nos comentários: "Meus dois grandes amores. Vida longa para vocês".



Em publicação, ela apareceu segurando a filha em seus braços, diante da janela do berçário hospitalar, onde estava a pequena com o pai, Renato Fernandes, irmão de Rafa. Na legenda, ela escreveu: "Bem-vinda, Luísa. Nós já te amamos muito. Que Deus te cubra com todo amor, benção e saúde. Ele me deu o presente de ser titia mais uma vez. Minha família é tudo que eu tenho de mais precioso”.



Entre os comentários, seguidores da influenciadora celebraram o nascimento da novaa membro da família de Kalimann. Uma fã comemorou, "Amo essa família! Que lindeza o carinho da Zuza com a Luísa! Que Deus abençoe essa bebê linda!". Uma internauta refletiu sobre o encontro das primas: "Ela toda delicadinha tentando fazer carinho na priminha, e olhando para o titio! Ah, gente, muito amor", escreveu.



Outra, destacou a felicidade do momento, "O amor na sua forma mais pura. Quanto carinho e delicadeza têm nesse reels, estou chorando de ver todos tão felizes com a chegada da Lulu. Senti a presença de Deus, que família linda e abençoada. Rafa, Papai do Céu os abençoe grandemente com saúde, Lulu é linda".



Luísa é a terceira filha de Dani e Renato Fernandes. A pequena nasceu na noite do último sábado (12), em Goiânia. O casal, ainda, é pai de Sofia e Theo.



Rafa Kalimann mantém um relacionamento com o cantor Nattan, de 28 anos, com quem teve a filha, Zuza, nascida em janeiro. O nome da bebê foi escolhido em homenagem à avó do artista, Josefina, que havia sido apelidada assim pela família. Ela faleceu pouco antes do casal anunciar a gravidez.



Eles estão juntos desde dezembro de 2024. Recentemente, a influenciadora e o companheiro falaram sobre as dificuldades na gravidez da primeira filha, e sobre o período pós-parto. Ela, também, celebrou os oito meses de vida da bebê, “8 meses da nossa mini diva bailarina. Obrigada Deus por ser tão bom comigo e me permitir viver o maior amor do mundo nesses meses, e obrigada pela eternidade que virá!", disse em postagem. Na época, Nattan se declarou nos comentários: "Meus dois grandes amores. Vida longa para vocês".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa