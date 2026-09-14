Cecilia Beraba e Joana Braga se casam no RioReprodução do Instagram
Cecilia Beraba, de 'Quem Ama Cuida', se casa com produtora
As atrizes Mariana Ximenes, Heloisa Périssé, Deborah Secco e Paula Burlamaqui marcaram presença no enlace, neste domingo (13)
Cecilia Beraba, de 'Quem Ama Cuida', se casa com produtora
As atrizes Mariana Ximenes, Heloisa Périssé, Deborah Secco e Paula Burlamaqui marcaram presença no enlace, neste domingo (13)
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