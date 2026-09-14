Cecilia Beraba e Joana Braga se casam no RioReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Intérprete de Gilda em "Quem Ama Cuida", Cecilia Beraba se casou com a produtora Joana Braga, neste domingo (13), no Rio de Janeiro. As duas reuniram amigos e familiares no enlace, que teve Amora Mautner, diretora artística da novela da TV Globo, como mestre de cerimônias. 
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Cecilia Beraba e Joana Braga se casam no Rio - Reprodução do Instagram
Cecilia Beraba e Joana Braga se casam no Rio - Reprodução do Instagram
Cecilia Beraba e Joana Braga se casam no Rio - Reprodução do Instagram
Cecilia Beraba e Joana Braga se casam no Rio - Reprodução do Instagram
Para o momento especial, Cecilia optou por um vestido branco tomara que caia. Já Joana usou um terninho branco. As atrizes Mariana Ximenes, Heloisa Périssé, Deborah Secco e Paula Burlamaqui estavam entre os convidados do casamento. 
Em um momento da festa, Cecilia soltou a voz e tocou violão em "Todo Errado", ao lado do músico Jorge Mautner, pai de Amora. Registros do momento foram compartilhados nas redes sociais. Vale lembrar que os dois já compuseram algumas músicas juntos. 
Em recente entrevista ao Dia, Cecilia falou sobre a relação com Joana e os planos do casamento após as duas oficializarem a união em agosto. "Nunca pensei em casar. É algo muito fora da cultura em que fui criada. Meus pais foram casados por 40 anos sem nunca terem casado. Mas a coisa mais extraordinária da vida é ser expandida por ela. É ver que a nossa imaginação é pequena perto das coisas que podem acontecer. Hoje tenho essa filosofia muito forte dentro de mim. Não quero achatar a vida para fazer caber nas minhas vontades. Quero é me maravilhar pelas surpresas que ela me oferece", declarou. 
A artista também falou sobre Amora Mautner, que foi a responsável por apresentar Cecilia a Joana. "O nome da Amora não é esse à toa. Os pais dela o escolheram porque é o feminino de amor. Ela irradia isso mesmo. Lê os outros com uma perspicácia admirável. Conecta amores, percebe os melhores caminhos para os outros e os ajuda a percorrê-lo, direciona profissionalmente... Ensina muito, o tempo todo, com infinita generosidade. É por isso que pedimos que ela realizasse a nossa troca de alianças. É um honra e um presente conviver com ela. Quem tem a Amora na vida, tem sorte, muita sorte", elogiou. 

 