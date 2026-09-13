Simaria voltou aos palcos após quatro anos afastada da rotina de shows e viveu momentos de emoção antes e durante a apresentação - Reprodução / Will Dias, Brazil News

Simaria voltou aos palcos após quatro anos afastada da rotina de shows e viveu momentos de emoção antes e durante a apresentaçãoReprodução / Will Dias, Brazil News

Publicado 13/09/2026 09:14

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Antes de subir ao palco, a cantora conversou por telefone com Simone, que desejou sorte à irmã e falou sobre a expectativa por aquele momento. "Você vai arrasar! Nós todos esperamos por esse momento, e você sabe o quanto eu torci por isso, você sabe de verdade, do fundo da alma, o quanto eu orei pra lhe ver de pé, pra lhe ver fazendo isso", disse.



Simone ainda reforçou o carinho e a torcida pela nova fase da irmã. "Você sabe o quanto eu te amo e eu sei que você vai arrasar, você nasceu pra isso. E a minha alegria é te ver feliz, você sabe disso", afirmou. Simaria respondeu: "Eu também, meu amor. Obrigada por ter me ligado, ter se preocupado".

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Já no palco, Simaria brincou com o investimento feito na produção e com os anos sem trabalhar. "Tô parcelando aqui minha alma nesse DVD, véi! Eu estou há quatro anos sem trabalhar. Está pensando que é brincadeira? Só gastando, só gastando!", disse.



Ao falar sobre o que viveu durante o afastamento, porém, a cantora destacou a convivência com Giovanna e Pawel. "Agora eu vou ter que fazer show até na dor pra recuperar o dinheiro que eu perdi. Perdi não, só ganhei, sabe por quê? Porque eu estava com os meus filhos!", afirmou, enquanto era aplaudida pela plateia.



A apresentação também marcou o início de uma nova fase musical. Simaria mostrou ao público "Problema", uma das apostas do projeto solo, com versos sobre as dúvidas de uma relação. "Eu me apego, desapego, só pra eu saber: eu pego todo mundo ou só pego você? (...) Eu guardo ou jogo fora?", cantou.



O reencontro ainda teve uma interação conhecida de seus shows. Simaria puxou o grito "E?", respondido diversas vezes pelo público com "Fud*u!". Após a sequência, declarou: "Eu amo vocês!".



Nas redes sociais, a cantora também comemorou a retomada ao publicar registro da apresentação com a mensagem "EU VOLTEI!!". Simone Mendes, irmã e ex-dupla de Simaria, reagiu com corações, enquanto Claudia Leitte escreveu: "BRILHA, LINDEZA! Tô aqui torcendo e orando por você. Hoje a noite é sua! Aproveite cada segundo!!! Sucesso!!!!!!! Te amo!!!".



Eliana desejou "muita luz e mais sucesso", e Xand Avião também deixou seu apoio: "Brilha rainha".



Simaria estava afastada dos palcos desde 2022. Após o fim da dupla com Simone Mendes, ela desacelerou a rotina profissional e passou a se dedicar aos filhos. Nos últimos meses, já havia indicado que preparava músicas inéditas para a carreira solo.