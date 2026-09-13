Depois de negar affair, Pedro Scooby marcou presença na final de samba de ex-companheira, Cintia DickerReprodução / Daniel Pinheiro, BrazilNews
Cintia publicou uma foto com um look em tons de vermelho e dourado e escreveu: "Dia de conhecer nosso hino 2027", marcando o perfil do Salgueiro. Nos comentários, recebeu elogios de nomes como Bruna Griphao, Pocah e Isabelle Nogueira.
Além de Scooby e Cintia, Bruna Griphao, Mulher Melão e Ana Carla Cristina também estiveram na final da escola.
LEIA MAIS: Lívia nega pegação com Scooby. E se pegou, qual o problema?
"Galera, não existe nada. Eu nem estou com cabeça para isso. Estou separado já há dois meses e meio, não fiquei com ninguém. Não tentem descobrir, não vão achar, mano", declarou.
Na ocasião, ele também pediu respeito a Lívia e Cintia e reforçou que não houve qualquer envolvimento amoroso. Scooby e Cintia confirmaram o fim do casamento após cerca de sete anos juntos e são pais de Aurora, de três anos.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob Luiz Maurício Monteiro