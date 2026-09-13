Depois de negar affair, Pedro Scooby marcou presença na final de samba de ex-companheira, Cintia DickerReprodução / Daniel Pinheiro, BrazilNews

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Carolina Irigoyen
Pedro Scooby marcou presença na final de samba do Salgueiro na madrugada deste sábado (12) após negar que esteja vivendo um novo romance desde o fim do casamento com Cintia Dicker. A modelo, que sambou no evento, compartilhou registros da ocasião nas redes sociais.
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Cintia Dicker se apresentou na final de samba do salgueiro com a presença de Pedro Scooby - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Pedro Scooby marcou presença na final de samba do Salgueiro, em que ex-companheira, Cintia Dicker se apresentou - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Cintia Dicker se apresentou na final de samba do salgueiro com a presença de Pedro Scooby - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Mulher Melão também esteve presente na final de samba do salgueiro - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Bruna Griphao também esteve presente na final de samba do salgueiro - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Ana Carla Cristina também esteve presente na final de samba do salgueiro - Daniel Pinheiro / BrazilNews

Cintia publicou uma foto com um look em tons de vermelho e dourado e escreveu: "Dia de conhecer nosso hino 2027", marcando o perfil do Salgueiro. Nos comentários, recebeu elogios de nomes como Bruna Griphao, Pocah e Isabelle Nogueira.

Além de Scooby e Cintia, Bruna Griphao, Mulher Melão e Ana Carla Cristina também estiveram na final da escola.

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A aparição do surfista acontece depois de ele rebater especulações sobre um suposto envolvimento com Lívia Andrade. Os rumores surgiram após os dois serem vistos juntos, mas Scooby afirmou que havia apenas dado uma carona à apresentadora.

"Galera, não existe nada. Eu nem estou com cabeça para isso. Estou separado já há dois meses e meio, não fiquei com ninguém. Não tentem descobrir, não vão achar, mano", declarou.

Na ocasião, ele também pediu respeito a Lívia e Cintia e reforçou que não houve qualquer envolvimento amoroso. Scooby e Cintia confirmaram o fim do casamento após cerca de sete anos juntos e são pais de Aurora, de três anos.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob Luiz Maurício Monteiro