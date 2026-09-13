Depois de negar affair, Pedro Scooby marcou presença na final de samba de ex-companheira, Cintia Dicker - Reprodução / Daniel Pinheiro, BrazilNews

Depois de negar affair, Pedro Scooby marcou presença na final de samba de ex-companheira, Cintia DickerReprodução / Daniel Pinheiro, BrazilNews

Publicado 13/09/2026 11:15 | Atualizado 14/09/2026 07:21

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Cintia publicou uma foto com um look em tons de vermelho e dourado e escreveu: "Dia de conhecer nosso hino 2027", marcando o perfil do Salgueiro. Nos comentários, recebeu elogios de nomes como Bruna Griphao, Pocah e Isabelle Nogueira.



Além de Scooby e Cintia, Bruna Griphao, Mulher Melão e Ana Carla Cristina também estiveram na final da escola.



LEIA MAIS: Lívia nega pegação com Scooby. E se pegou, qual o problema? Cintia publicou uma foto com um look em tons de vermelho e dourado e escreveu: "Dia de conhecer nosso hino 2027", marcando o perfil do Salgueiro. Nos comentários, recebeu elogios de nomes como Bruna Griphao, Pocah e Isabelle Nogueira.Além de Scooby e Cintia, Bruna Griphao, Mulher Melão e Ana Carla Cristina também estiveram na final da escola.

A aparição do surfista acontece depois de ele rebater especulações sobre um suposto envolvimento com Lívia Andrade. Os rumores surgiram após os dois serem vistos juntos, mas Scooby afirmou que havia apenas dado uma carona à apresentadora.



"Galera, não existe nada. Eu nem estou com cabeça para isso. Estou separado já há dois meses e meio, não fiquei com ninguém. Não tentem descobrir, não vão achar, mano", declarou.



Na ocasião, ele também pediu respeito a Lívia e Cintia e reforçou que não houve qualquer envolvimento amoroso. Scooby e Cintia confirmaram o fim do casamento após cerca de sete anos juntos e são pais de Aurora, de três anos.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob Luiz Maurício Monteiro