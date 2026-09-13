Carlinhos Maia e Lucas Guimarães tiveram recaída e tiveram uma 'DR' nos stories do Instagram - Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães tiveram recaída e tiveram uma 'DR' nos stories do InstagramReprodução / Instagram

Publicado 13/09/2026 10:44

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães descartaram uma reconciliação ao conversarem sobre a relação que mantêm atualmente. Apesar das brincadeiras, elogios e até de um beijo durante o encontro, Carlinhos afirmou que os dois são amigos e não pretendem retomar o relacionamento.

FAMOSOS: Carlinhos Maia e Lucas Guimarães têm recaída e aparecem juntinhos novamente. pic.twitter.com/BRA0V0RAux — CHOQUEI (@choquei) September 12, 2026

Em um dos momentos, Lucas brincou que não voltaria mais ao local onde estava com Carlinhos e que futuros compromissos profissionais entre os dois deveriam ser resolvidos por chamada. "Nunca mais eu entro aqui. Chega! Chega", disparou. Carlinhos, por sua vez, respondeu: "Você não vai conseguir cumprir isso".

Pouco depois, os dois trocaram um beijo carinhoso. Ao comentar a proximidade, Carlinhos definiu a dinâmica atual entre eles. "Não tem cachorro não, cara. Tem dois caras que são amigos agora e que, de vez em quando, se encontram, entendeu?", afirmou.

LEIA MAIS: Rainha Matos tenta abraço e ganha patada de Carlinhos Maia



LEIA MAIS: Carlinhos Maia se emociona ao lembrar de Deolane Bezerra



A possibilidade de uma reconciliação voltou à conversa mais tarde. "De uma vez por todas, as pessoas ficam dizendo: 'Voltem, voltem'. Gente, a gente não vai voltar, a gente não tem condições nenhuma de voltar", declarou Carlinhos.

Os dois também falaram sobre as diferenças na forma como lidam com novos envolvimentos.

Lucas afirmou que prefere não publicar encontros quando sabe que não pretende levar a relação adiante. "Eu não quero conhecer uma pessoa hoje e já ter que estar postando, sendo que eu sei que naquele momento eu não quero nada sério além do sexo", explicou. Carlinhos disse agir de outra maneira por já compartilhar grande parte da própria vida. "Se eu estou com alguém, eu já posto logo. Não quero ficar escondendo nada da minha vida. (...) Eu sei que vão filmar, eu sei que vão fazer inferno, então eu mesmo já posto", explicou.

A conversa seguiu com provocações sobre a vida amorosa dos dois. Lucas acusou Carlinhos de "criar romance" e se iludir, enquanto o influenciador questionou se o ex-companheiro acreditava não ter qualidades para alguém se apaixonar por ele. "Tem! Tem, mas agora a gente não quer", respondeu Lucas.

Em outro momento, os dois relembraram diferenças da época em que estavam juntos, como a rotina de festas e programas fora de casa. Carlinhos contou que, hoje solteiro, passou a compreender melhor esse comportamento. "Realmente tô vivendo uma fase de solteiro, quando a gente tá solteiro a gente quer amanhecer, quer com*r alguém, quer fazer alguma coisa", comentou.

Lucas ainda provocou Carlinhos ao falar sobre a atual vida sexual. "Encontrei alguém que faz sex* melhor do que você, que faz o amor mais gostoso, que tem até a piroc* maior do que a sua!", disparou, aos risos. Na sequência, brincou que, caso voltassem, o nome do influenciador passaria a ser "Carlinhos Gaia".

Antes de ir embora, Lucas reforçou que está aproveitando a solteirice. "Sextou de homem casado é em casa, de homem solteiro é na rua. Sabe pra onde eu tô indo? Pra rua, que alguém me espera!", disse. Depois que ele saiu, Carlinhos reagiu: "É... criei um monstro".

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro



