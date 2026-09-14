Ronaldo Fenômeno posa ao lado de Brad Pitt - Reprodução do Instagram

Ronaldo Fenômeno posa ao lado de Brad Pitt Reprodução do Instagram

Publicado 14/09/2026 08:47

Considerado um dos grandes nomes do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno usou o Instagram, neste domingo (13), para mostrar o encontro com grandes estrelas internacionais na grande final do US Open, um dos principais campeonatos de tênis do mundo, nos Estados Unidos. Nos registros compartilhados pelo jogador, ele surge ao lado de Brad Pitt e Matthew McConaughey.

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Ines de Ramon, namorada de Brad, Camila McConaughey, mulher de Matthew McConaughey, e a tenista Aryna Sabalenka também aparecem na publicação. Na ocasião, eterno camisa 9 da Seleção estava acompanhado da mulher, Celina Locks, e do filho Alexander Nazário de Lima, de 21 anos, fruto do antigo relacionamento com a fisiculturista Michele Umezu, em uma área VIP do local.

Vários famosos e fãs reagiram à postagem de Ronaldo. "Farmou Aura", comentou Marco Luque. "Zerou o game", afirmou André Veloso. "Na beleza vocês estão no mesmo nível. Mas quem que é ídolo no Corinthians?", comentou Leo Picon. "Fenômeno", reagiu Romulo Arantes Neto.

"Que sorte a do Brad Pitt, tirando foto e confraternizando com o melhor camisa 9 de todos os tempos", disse um internauta. "Muitos ícones em um só carrossel", declarou outro. "Se eu fosse o Brad Pitt eu também nunca que perderia a oportunidade de pedir uma foto", brincou uma terceira pessoa.

O look escolhido por Ronaldo também chamou a atenção dos usuários da rede social. Em algumas das imagens, o craque aparece com uma bermuda estampada. "De samba canção, fenômeno mesmo, monstro", afirmou um internauta, com bom-humor. "O homem é tão fod* que ele vai de samba canção no evento dos milionários", disparou outro.

Outros comentários como "R9 é brabo demais mesmo, tirando onda de samba canção! Ídolo máximo" e "Boa Ronaldão, de samba canção de boas, assim que somos felizes" também foram publicados na rede social.