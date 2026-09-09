Ana Castela ganha dinheiro da avó - Reprodução do Instagram

Ana Castela ganha dinheiro da avóReprodução do Instagram

Publicado 09/09/2026 09:32

Rio - Ana Castela, de 22 anos, compartilhou um vídeo fofo e divertido com a avó por meio do Instagram, nesta terça-feira (8). Nas imagens, a Boiadeira aparece sentada em uma cadeira, enquanto a familiar lhe dá um abraço, coloca a mão no bolso do casaco dela e deixa uma nota de R$ 100 na peça.

"Ela veio me abraçar e ela estava botando a mão no meu bolso e eu não entendi nada", afirmou Ana, dando risada da situação. Logo depois, a cantora mostra a nota de R$ 100 que ganhou. Ao ser exposta pela neta, a avó reage: "Cala a boca".

"Mesmo com 22 anos anos ainda recebo os R$ 100 da vó escondido", escreveu ela no vídeo. Na legenda da postagem, a artista revelou o que fez com o dinheiro que recebe da familiar. "Mal sabe ela que guardo todos na minha bíblica para que nunca nos falte."

O vídeo comoveu os fãs. "Tão preciosas", afirmou um internauta. "Toda avó é assim, né. Gracinha demais!", disse outro. "Esses R$ 100 tem muito mais valor do que qualquer dinheiro no mundo", opinou uma terceira pessoa.

