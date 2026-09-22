Cantor Rick é uma das vítimas de queda de helicóptero em Santa Catarina Reprodução/Instagram
Equipe fala sobre morte de Rick: 'Marcou gerações'
Nota divulgada no perfil da dupla com Renner destacou a trajetória artística do sertanejo que morreu em queda de helicóptero
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Rick destacou cuidados com a saúde dias antes de acidente aéreo
Sertanejo é uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina na segunda-feira (21)
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