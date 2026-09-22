Cantor Rick é uma das vítimas de queda de helicóptero em Santa Catarina - Reprodução/Instagram

Cantor Rick é uma das vítimas de queda de helicóptero em Santa Catarina Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2026 21:51

O perfil oficial da dupla Rick e Renner emitiu um comunicado na noite desta terça-feira (22) após a confirmação do falecimento de Rick, uma das vítimas da queda de helicóptero em Santa Catarina . A equipe da dupla agradeceu o carinho dos fãs e informou que os detalhes sobre a despedida serão divulgados em breve.

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"Rick foi um artista talentoso, querido por todos, que marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e sua história na música sertaneja. Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam. Agradecemos, de coração, todo o carinho, as mensagens e o respeito neste momento de profunda dor", afirmou em nota.

Na segunda-feira (21), Renner pediu orações e desejou que "boas notícias cheguem o quanto antes" horas depois do helicóptero em que Rick, com quem formava dupla, estava desaparecer durante um voo em Santa Catarina.

"Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento."

Saiba mais

A aeronave em que Rick viajava foi localizada por volta das 12h desta terça-feira em Santa Bárbara, na serra catarinense. Além do sertanejo, também estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Os destroços foram encontrados com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação ainda contou com cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.