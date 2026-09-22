MC Livinho estreia nova temporada do Tiny Desk Brasil e se torna o primeiro funkeiro a se apresentar no projeto MC Livinho no Tiny Desk Brasil / Divulgação
MC Livinho estreia nova temporada do Tiny Desk Brasil
Com 15 anos de carreira, artista se torna o primeiro funkeiro a se apresentar no projeto
MC Livinho estreia nova temporada do Tiny Desk Brasil
Com 15 anos de carreira, artista se torna o primeiro funkeiro a se apresentar no projeto
Tília apresenta 'SEDENTA!’, álbum que mistura funk, pop e dança
Com sete faixas e participações de Pocah, Bin e Lexa, novo trabalho marca uma nova fase na trajetória da cantora, DJ e streamer
Filha de Rick se manifesta sobre morte do pai: 'Tentando ser forte'
Mônica Nascimento relatou 'dor na alma' após partida do sertanejo na queda de helicóptero em Santa Catarina
Rick destacou cuidados com a saúde dias antes de acidente aéreo
Sertanejo é uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina na segunda-feira (21)
Famosos lamentam a morte de Rick: 'Muita tristeza'
Cantor morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, nesta segunda (21); informação foi confirmada nesta terça (22)
Edson, da dupla com Hudson, fala sobre situação envolvendo Rick
Cantor pediu por orações pelo colega que desapareceu em helicóptero em Santa Catarina, nesta última segunda-feira (21)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.