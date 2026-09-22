MC Livinho estreia nova temporada do Tiny Desk Brasil e se torna o primeiro funkeiro a se apresentar no projeto MC Livinho no Tiny Desk Brasil / Divulgação

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Leticia Pessôa
A apresentação de MC Livinho no Tiny Desk Brasil, lançada nesta terça-feira (22), no YouTube, marca a estreia da nova temporada e consagra o artista como o primeiro funkeiro a participar do formato brasileiro. No repertório, releituras dos sucessos "Fazer Falta", "Cheia de Marra" e "Na Imaginação" misturam a batida do funk paulista com arranjos de Soul e R&B, além de influências do gospel.
"Hoje, o cara do funk, periférico, está aqui neste ambiente é uma vitória! Nós temos que valorizar nossas presenças para que nossa ausência faça falta", afirmou Livinho.
Criado na Zona Norte de São Paulo, Livinho teve sua formação musical dentro da igreja, onde estudou violino e piano, antes de encontrar no funk sua principal linguagem artística. O cantor, que atualmente está no ar no "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", na TV Globo, deixou um recado para quem vem da mesma realidade que ele: "Nada é impossível na visão de um sonhador. Fui chamado de louco, mas eu preferi ser um louco consciente pra chegar até aqui. Se entregue para sua determinação e sua fé!"
Somando cerca de 15 anos de carreira, o artista já colaborou com nomes de diferentes gêneros, como Ivete Sangalo e Péricles, e se apresentou em festivais como Lollapalooza e Rock in Rio.
No episódio, MC Livinho se apresenta ao lado de Andy Morais (teclados e produção musical), Bell Rocha (backing vocal), Bru Sax (saxofone), Diego Malane (backing vocal), DJ Tavares (pickups), Everton Augusto (backing vocal), Felipe MusicMaker (baixo e produção musical), Glauber Augusto (backing vocal), Guga Sanva (guitarra), Ícaro Donato (trompete) e Zeze Drums (bateria).
O Tiny Desk Brasil é a versão oficial brasileira do famoso formato de shows intimistas criado pela rádio norte-americana NPR. O projeto completou pouco mais de um ano de história, consolidando-se como a terceira adaptação oficial fora dos Estados Unidos, depois do Japão e da Coreia do Sul. Livinho marca a estreia da segunda temporada, que sucede um primeiro ciclo com nomes como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Sandra Sá, Duquesa, João Gomes, entre outros.
*Reportagem da estagiária Maria Fernanda Imbelloni, sob supervisão de Leticia Pessôa