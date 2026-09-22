Mônica Nascimento, filha mais velha de Rick, fez desabafo nas redes sociais - Reprodução

Mônica Nascimento, filha mais velha de Rick, fez desabafo nas redes sociais Reprodução

Publicado 22/09/2026 18:12 | Atualizado 22/09/2026 21:33

Mônica Nascimento, filha mais velha de Rick, divulgou um texto emocionante após a confirmação da morte do cantor, vítima de uma queda de helicóptero em Santa Catarina . A aeronave em que o sertanejo viajava perdeu o contato na segunda-feira (21), e os destroços foram localizados nesta terça-feira (22), confirmando o óbito dos cinco ocupantes.

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"Hoje me despeço de uma das partes mais lindas da minha vida! Sempre disse que a nossa relação era encontro de almas de outras vidas e hoje, de repente, recebi a notícia de que o senhor se foi. Pai, está doendo tanto, tanto que tenho certeza de que o senhor, de onde estiver, deve estar fazendo de tudo para que essa dor passe, porque sempre que eu ficava mal, o senhor sempre falou: 'o pai daria a vida para você não sentir isso'. E hoje quem fala isso sou eu; eu daria minha vida para que isso fosse só um pesadelo!", afirmou.

Nas redes sociais, a herdeira do sertanejo desabafou sobre a missão de seguir em frente sem a presença do pai. "Eu não sei como vou viver num mundo em que o senhor não está... Não sei como vou conseguir superar essa dor que não é física, é uma dor na alma, uma dor que jamais pensei em sentir. Sempre nas minhas orações eu pedia: 'Senhor, leve-me antes do meu pai, porque eu não vou saber viver nesse mundo sem ele'. E, por ironia do destino, estou aqui tentando juntar meus caquinhos para viver sem o senhor! Estou tentando ser forte pelas crianças, pelo Marcos e, principalmente, pela mamãe!"

Mônica Nascimento exaltou a relação de cumplicidade com Rick e pediu forças para continuar a vida. "Pai, obrigada pelo pai foda que o senhor é! E por favor, aí de cima, cumpra o que prometeu na minha música: 'Eu vou sempre estar perto de você, onde quer que eu vá...' Esteja comigo, por favor, me ensina a ser forte, porque está doendo muito... Te amo para sempre... Te amo além do amor!", concluiu.

Rick era casado com Geralda Helena, com quem mantinha um relacionamento há mais de 40 anos. Além de Mônica, o cantor deixa outro filho, Victor Henrique, e quatro netos.

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas tiveram início na tarde de ontem. A aeronave foi localizada por volta das 12h desta terça-feira em Santa Bárbara, na serra catarinense. Além do sertanejo, também estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Os destroços foram encontrados com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação ainda contou com cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.