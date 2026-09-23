Bruno, da dupla com Marrone, passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e show em Goiás foi canceladoReprodução / Instagram
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"Por orientação médica, o show de Bruno & Marrone, que aconteceria no dia 02 de outubro, em Cristalina, será cancelado. Bruno passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e deverá se manter afastado por sete dias", diz a nota.
A equipe da dupla também espera reencontrar os fãs em outra oportunidade. "Bruno & Marrone e sua equipe, juntamente com a Space Eletrônica e o Santana's Gastro Bar, responsáveis pela realização do show, agradecem o carinho e a compreensão dos fãs e de toda a produção local."
Os ingressos comprados pela Bilheteria Digital serão reembolsados. Segundo o comunicado, o processo de estorno poderá levar até dez dias. Em uma publicação complementar, a organização explicou que os pagamentos feitos via Pix serão devolvidos na conta, enquanto compras realizadas no cartão terão o valor estornado no mesmo cartão utilizado.
"Desejamos uma pronta recuperação ao Bruno, para que possa retomar suas atividades de maneira segura", encerrou a equipe.
Nos comentários da publicação, alguns internautas reagiram à ausência do cantor e brincaram com a possibilidade de Marrone se apresentar sozinho. "Pode mandar só o Marrone pro show... ele dá conta, confio no potencial dele kkkk", escreveu um perfil. Outro comentou: "Deixa só o Marrone cantar no show".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa