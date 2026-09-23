Bruno, da dupla com Marrone, passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e show em Goiás foi cancelado - Reprodução / Instagram

Bruno, da dupla com Marrone, passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e show em Goiás foi canceladoReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2026 11:34

Bruno, da dupla com Marrone , passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e deverá ficar afastado dos compromissos profissionais por sete dias. Por orientação médica, o show que os sertanejos fariam em Cristalina, no dia 2 de outubro, foi cancelado. A informação foi divulgada em um comunicado oficial publicado, nesta terça-feira (22), pelo Santana's Gastro Bar e pela Space Eletrônica, responsáveis pela realização do evento.







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"Por orientação médica, o show de Bruno & Marrone, que aconteceria no dia 02 de outubro, em Cristalina, será cancelado. Bruno passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e deverá se manter afastado por sete dias", diz a nota.



A equipe da dupla também espera reencontrar os fãs em outra oportunidade. "Bruno & Marrone e sua equipe, juntamente com a Space Eletrônica e o Santana's Gastro Bar, responsáveis pela realização do show, agradecem o carinho e a compreensão dos fãs e de toda a produção local." "Por orientação médica, o show de Bruno & Marrone, que aconteceria no dia 02 de outubro, em Cristalina, será cancelado. Bruno passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e deverá se manter afastado por sete dias", diz a nota.A equipe da dupla também espera reencontrar os fãs em outra oportunidade. "Bruno & Marrone e sua equipe, juntamente com a Space Eletrônica e o Santana's Gastro Bar, responsáveis pela realização do show, agradecem o carinho e a compreensão dos fãs e de toda a produção local."