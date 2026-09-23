Paolla Oliveira é anunciada como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Divulgação/Rafael Reis

Paolla Oliveira é anunciada como rainha de bateria da Imperatriz LeopoldinenseDivulgação/Rafael Reis

Publicado 23/09/2026 12:32

Depois de muitas especulações, Paolla Oliveira foi anunciada nesta quarta-feira (23) como a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A atriz volta a assumir o posto no Carnaval carioca após deixar a Acadêmicos do Grande Rio em 2025, onde reinou por sete anos.

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"Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?", iniciou o texto.

Em vídeo nas redes sociais, a artista destacou o sentimento de regressar a Marquês de Sapucaí. "E é bonito perceber que, depois de tanta coisa, ainda dá essa vontade de viver mais. Sinto que esse é mais um capítulo, com tanto pra conhecer e descobrir. Pra mim, o Carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós. Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso país, mais uma vez".

Paolla Oliveira agradeceu o convite da Imperatriz Leopoldinense para assumir o posto após Iza ser nomeada rainha da agremiação. "Tô muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece. Ramos, tô chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam", concluiu.



A presidente da escola, Cátia Drumond, falou sobre a chegada da nova rainha, que será coroada no dia 17 de outubro. "É com muita alegria e honra que a nossa escola recebe a Paolla como rainha de bateria. Tenho certeza que ela chega para somar ao nosso time, aos nossos ritmistas e principalmente à comunidade de Ramos e toda Zona da Leopoldina, que está ansiosa para abraçar e reverenciar sua nova majestade. Que ela seja muito bem-vinda e claro, muito feliz conosco", afirmou.

Rumores

As especulações sobre a chegada de Paolla Oliveira na agremiação aumentaram quando ela marcou presença no tradicional arraiá da Imperatriz Leopoldinense em julho. Na ocasião, a atriz participou da quadrilha comandada por Iza e também posou ao lado da presidente da escola.

Em 2027, a Verde e Branco de Ramos levará para Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a quarta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.