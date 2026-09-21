Rainha de bateria, Anitta celebrou coroação na Grande Rio: Emoção - Reprodução de vídeo / Instagram

Rainha de bateria, Anitta celebrou coroação na Grande Rio: EmoçãoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/09/2026 13:05

Majestade! Anitta, de 33 anos, celebrou nas redes sociais, nesta segunda-feira (21), sua coroação como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio . A cantora ressaltou a "emoção e felicidade" que sentiu durante a cerimônia e agradeceu o carinho dos fãs e da comunidade da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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"Não posso explicar com palavras minha emoção e felicidade ontem. Chorei junto com minha família e amigos que estavam lá junto a uma multidão de fãs pra ver esse sonho acontecer. As imagens falam por si só", iniciou a Girl From Rio, na legenda da publicação.



Por fim, voltou a homenagear Eloína dos Leopardos, de 80 anos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria, que a coroou. "Muita gratidão a todos que me convidaram para ser rainha da bateria da Grande Rio e para toda comunidade da escola que me recebeu de braços abertos. Espero que tenham gostado da apresentação que preparamos com tanto carinho. Muita honra ao legado de Eloína dos Leopardos que merece todas as homenagens. Que noite especial! Será um carnaval lindo para a Grande Rio, tenho certeza. Obrigada, David Brazil, Mestre Fafá, Tatiane Feiticeira e a toda a diretoria. Partiu carnaval."



A dona dos hits "Envolver", "Vai Malandra" e "Show das Poderosas" também compartilhou um vídeo com um compilado de momentos da coroação em que brilhou com muito samba no pé, beleza, gingado e carisma.

Coroação



A cerimônia ocorreu neste domingo (20), na quadra da escola de samba, em Caxias, onde a cantora também recebeu a faixa. A nova majestade dos ritmistas comandados pelo Mestre Fafá foi coroada por Eloína.



Em 1976, a pioneira foi convidada pelo carnavalesco Joãosinho Trinta para ocupar a frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, uma função que ainda não existia nos moldes atuais. Naquele ano, a agremiação conquistou o título com o enredo "Sonhar com Rei Dá Leão".



"Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui", disse a artista, na ocasião.



A cantora foi anunciada como rainha bateria da escola de Caxias no dia 6 de setembro. A cantora assumiu o posto deixado por Virginia Fonseca em agosto. Anitta já tem experiência no Carnaval carioca e acumula passagens por Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel. Em 2024, Anitta também integrou a parceria que venceu a disputa de samba-enredo da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2025.



Carnaval 2027

Durante a comemoração, a Grande Rio deu outro importante passo rumo ao Carnaval 2027 ao divulgar o seu hino. A parceria de Dere, Licinho Jr., Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão foi o grande samba vencedor.



A escola de Caxias levará para a Avenida o enredo "Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". Sob o comando do carnavalesco Antonio Gonzaga, o desfile abordará a trajetória de africanos escravizados que, após conquistarem a liberdade, retornaram ao continente africano. A agremiação será a penúltima a desfilar no dia 9 de fevereiro.