Viradouro celebrou título do Carnaval 2026 na quadra em Niterói com multidão de torcedoresCarlos Elias / Arquivo O Dia

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Mylena Moura
A Unidos da Viradouro definiu, neste sábado (19), o samba-enredo para o próximo desfile, assim como o Arranco do Engenho de Dentro e a São Clemente, da Série Ouro. A atual campeã carioca do Grupo Especial celebrou mais um passo rumo ao Carnaval 2027 com uma festa na quadra da agremiação, em Niterói, na Região Metropolitana.
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Arranco do Engenho de Dentro, da Série Ouro, no desfile 2026 - Carlos Elias / Arquivo O Dia
São Clemente no desfile do Carnaval 2025 - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia
Viradouro celebrou título do Carnaval 2026 na quadra em Niterói com multidão de torcedores - Carlos Elias / Arquivo O Dia
Presidente da escola de samba, Marcelinho Calil discursou ao anunciar o hino que vai embalar o enredo da agremiação, "Griô", que conta a história dos guardiões da memória e das tradições na África Ocidental. O registro do momento foi compartilhado no Instagram da agremiação.
"Não é fácil escolher o samba. Mas o que eu posso falar é que dois sambas representam maravilhosamente bem o enredo da Viradouro. Mas um parece que não representa, parece que é o enredo", disse ele. Ao revelar que o samba 1, parceria de Mocotó & Cia, é o grande vencedor, a comunidade vibrou com gritos e pulos. No Carnaval 2027, a Vermelha e Branca de Niterói será a segunda a desfilar no dia 9 de fevereiro.
Confira a letra do samba vencedor:
Agô bate palma de macumba
Pra saudar dono da rua
Vira o corpo no terreiro
Ventre que moldou o fundamento
E o véu rodeia o tempo esse velho feiticeiro

Quando Ananse bordou os fios de prata
Colocou na cabaça o dom do saber
O tom da palavra, a força e o poder
Do igbá que se quebrou
Pelo mundo espalhou
Na voz dos mandingas se fez poesia
Lindas melodias e cantos de amor

Eu fui griô a luz de um (num) baobá
Contando histórias de emocionar
Em volta dele mais de mil crianças
A cantar lembranças ao som do korá

Lágrimas
Caem pelo mar do esquecimento
Ritual opressor
África
Tradução de todo ensinamento
Carrego na minha cor
Verbo eternizado
É alvo acertado contra a maldade
Sagrado é guardar os segredos
Pro mundo saber
Dança de jongo embala meu ponto
Tambor de congo faz acender
Outros enredos que um dia terão de nascer
Samba escola viva entidade
Arquivo da memória preta
Grito á ancestralidade

káale! káale! Ô
Ziri ziri namu, Kouyaté
káale! káale! Ô
A Viradouro é sangue de griô

Arranco

O Arranco, que vai levar para a Avenida o enredo "Olodum – A Força do Tambor que Ecoa das Ladeiras de Salvador", também definiu o hino. Parceria de Miguel Dibo, Lequinho, Charles Silva, Fadico, Marcelo Dibo e Cabeça do Ajax, o samba 6 foi o grande campeão. A escola será a quinta a atravessar a avenida no dia 6 de fevereiro.
"Depois de muita emoção, talento e uma disputa inesquecível, temos o nosso samba campeão! A voz da comunidade ecoou mais alto, o coração bateu forte e a escolha está feita! Agora, é hora de cantar, celebrar e levar esse samba com toda a nossa força para o Carnaval! Parabéns aos compositores e a todos que fizeram parte dessa caminhada. Esse samba agora é nosso", comemorou a agremiação, na mesma rede social.

São Clemente

A São Clemente também deu um passo importante rumo ao próximo desfile, com uma celebração na quadra da escola, na Cidade Nova, no Centro, com direito á tradicional feijoada. A agremiação decidiu unir duas composições, os sambas 3, de Helinho 107 & Cia, e o 1, de Nelson Amatuzi & Cia.
"Sorrisos, emoções e uma história que fica. A festa da São Clemente foi linda e inesquecível! Nosso agradecimento a todos que estiveram presentes e fizeram parte desse momento especial", vibrou a agremiação, na legenda da publicação no Instagram.
A escola de samba, que ficou em segundo lugar na Série Prata no Carnaval 2026, será a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí pela Série Ouro no dia 5 de fevereiro levando o enredo "Crialogia - gambiarra à brasileira."