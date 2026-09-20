A Unidos da Viradouro definiu, neste sábado (19), o samba-enredo para o próximo desfile, assim como o Arranco do Engenho de Dentro e a São Clemente, da Série Ouro. A atual campeã carioca do Grupo Especial celebrou mais um passo rumo ao Carnaval 2027 com uma festa na quadra da agremiação, em Niterói, na Região Metropolitana.
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Presidente da escola de samba, Marcelinho Calil discursou ao anunciar o hino que vai embalar o enredo da agremiação, "Griô", que conta a história dos guardiões da memória e das tradições na África Ocidental. O registro do momento foi compartilhado no Instagram da agremiação.
"Não é fácil escolher o samba. Mas o que eu posso falar é que dois sambas representam maravilhosamente bem o enredo da Viradouro. Mas um parece que não representa, parece que é o enredo", disse ele. Ao revelar que o samba 1, parceria de Mocotó & Cia, é o grande vencedor, a comunidade vibrou com gritos e pulos. No Carnaval 2027, a Vermelha e Branca de Niterói será a segunda a desfilar no dia 9 de fevereiro.
Confira a letra do samba vencedor:
Agô bate palma de macumba Pra saudar dono da rua Vira o corpo no terreiro Ventre que moldou o fundamento E o véu rodeia o tempo esse velho feiticeiro
Quando Ananse bordou os fios de prata Colocou na cabaça o dom do saber O tom da palavra, a força e o poder Do igbá que se quebrou Pelo mundo espalhou Na voz dos mandingas se fez poesia Lindas melodias e cantos de amor
Eu fui griô a luz de um (num) baobá Contando histórias de emocionar Em volta dele mais de mil crianças A cantar lembranças ao som do korá
Lágrimas Caem pelo mar do esquecimento Ritual opressor África Tradução de todo ensinamento Carrego na minha cor Verbo eternizado É alvo acertado contra a maldade Sagrado é guardar os segredos Pro mundo saber Dança de jongo embala meu ponto Tambor de congo faz acender Outros enredos que um dia terão de nascer Samba escola viva entidade Arquivo da memória preta Grito á ancestralidade
káale! káale! Ô Ziri ziri namu, Kouyaté káale! káale! Ô A Viradouro é sangue de griô
Arranco
O Arranco, que vai levar para a Avenida o enredo "Olodum – A Força do Tambor que Ecoa das Ladeiras de Salvador", também definiu o hino. Parceria de Miguel Dibo, Lequinho, Charles Silva, Fadico, Marcelo Dibo e Cabeça do Ajax, o samba 6 foi o grande campeão. A escola será a quinta a atravessar a avenida no dia 6 de fevereiro.
"Depois de muita emoção, talento e uma disputa inesquecível, temos o nosso samba campeão! A voz da comunidade ecoou mais alto, o coração bateu forte e a escolha está feita! Agora, é hora de cantar, celebrar e levar esse samba com toda a nossa força para o Carnaval! Parabéns aos compositores e a todos que fizeram parte dessa caminhada. Esse samba agora é nosso", comemorou a agremiação, na mesma rede social.
São Clemente
A São Clemente também deu um passo importante rumo ao próximo desfile, com uma celebração na quadra da escola, na Cidade Nova, no Centro, com direito á tradicional feijoada. A agremiação decidiu unir duas composições, os sambas 3, de Helinho 107 & Cia, e o 1, de Nelson Amatuzi & Cia.
"Sorrisos, emoções e uma história que fica. A festa da São Clemente foi linda e inesquecível! Nosso agradecimento a todos que estiveram presentes e fizeram parte desse momento especial", vibrou a agremiação, na legenda da publicação no Instagram.
A escola de samba, que ficou em segundo lugar na Série Prata no Carnaval 2026, será a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí pela Série Ouro no dia 5 de fevereiro levando o enredo "Crialogia - gambiarra à brasileira."
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