Viradouro celebrou título do Carnaval 2026 na quadra em Niterói com multidão de torcedores - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Viradouro celebrou título do Carnaval 2026 na quadra em Niterói com multidão de torcedoresCarlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 20/09/2026 10:38 | Atualizado 20/09/2026 11:18

A Unidos da Viradouro definiu, neste sábado (19), o samba- enredo para o próximo desfile, assim como o Arranco do Engenho de Dentro e a São Clemente, da Série Ouro. A atual campeã carioca do Grupo Especial celebrou mais um passo rumo ao Carnaval 2027 com uma festa na quadra da agremiação, em Niterói, na Região Metropolitana.

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Presidente da escola de samba, Marcelinho Calil discursou ao anunciar o hino que vai embalar o enredo da agremiação, "Griô", que conta a história dos guardiões da memória e das tradições na África Ocidental. O registro do momento foi compartilhado no Instagram da agremiação.

"Não é fácil escolher o samba. Mas o que eu posso falar é que dois sambas representam maravilhosamente bem o enredo da Viradouro. Mas um parece que não representa, parece que é o enredo", disse ele. Ao revelar que o samba 1, parceria de Mocotó & Cia, é o grande vencedor, a comunidade vibrou com gritos e pulos. No Carnaval 2027, a Vermelha e Branca de Niterói será a segunda a desfilar no dia 9 de fevereiro.

Confira a letra do samba vencedor:

Agô bate palma de macumba

Pra saudar dono da rua

Vira o corpo no terreiro

Ventre que moldou o fundamento

E o véu rodeia o tempo esse velho feiticeiro



Quando Ananse bordou os fios de prata

Colocou na cabaça o dom do saber

O tom da palavra, a força e o poder

Do igbá que se quebrou

Pelo mundo espalhou

Na voz dos mandingas se fez poesia

Lindas melodias e cantos de amor



Eu fui griô a luz de um (num) baobá

Contando histórias de emocionar

Em volta dele mais de mil crianças

A cantar lembranças ao som do korá



Lágrimas

Caem pelo mar do esquecimento

Ritual opressor

África

Tradução de todo ensinamento

Carrego na minha cor

Verbo eternizado

É alvo acertado contra a maldade

Sagrado é guardar os segredos

Pro mundo saber

Dança de jongo embala meu ponto

Tambor de congo faz acender

Outros enredos que um dia terão de nascer

Samba escola viva entidade

Arquivo da memória preta

Grito á ancestralidade



káale! káale! Ô

Ziri ziri namu, Kouyaté

káale! káale! Ô

A Viradouro é sangue de griô

Arranco

O Arranco , que vai levar para a Avenida o enredo "Olodum – A Força do Tambor que Ecoa das Ladeiras de Salvador", também definiu o hino. Parceria de Miguel Dibo, Lequinho, Charles Silva, Fadico, Marcelo Dibo e Cabeça do Ajax, o samba 6 foi o grande campeão. A escola será a quinta a atravessar a avenida no dia 6 de fevereiro.

"Depois de muita emoção, talento e uma disputa inesquecível, temos o nosso samba campeão! A voz da comunidade ecoou mais alto, o coração bateu forte e a escolha está feita! Agora, é hora de cantar, celebrar e levar esse samba com toda a nossa força para o Carnaval! Parabéns aos compositores e a todos que fizeram parte dessa caminhada. Esse samba agora é nosso", comemorou a agremiação, na mesma rede social.

São Clemente

A São Clemente também deu um passo importante rumo ao próximo desfile, com uma celebração na quadra da escola, na Cidade Nova, no Centro, com direito á tradicional feijoada. A agremiação decidiu unir duas composições, os sambas 3, de Helinho 107 & Cia, e o 1, de Nelson Amatuzi & Cia.

"Sorrisos, emoções e uma história que fica. A festa da São Clemente foi linda e inesquecível! Nosso agradecimento a todos que estiveram presentes e fizeram parte desse momento especial", vibrou a agremiação, na legenda da publicação no Instagram.

A escola de samba, que ficou em segundo lugar na Série Prata no Carnaval 2026, será a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí pela Série Ouro no dia 5 de fevereiro levando o enredo "Crialogia - gambiarra à brasileira."