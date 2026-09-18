Brunna Gonçalves anunciou permanência na Grande Rio - Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves anunciou permanência na Grande Rio Reprodução/Instagram

Publicado 18/09/2026 21:58

Brunna Gonçalves confirmou a permanência no posto de musa da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2027. A dançarina fez uma publicação conjunta com a agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para comunicar a novidade na noite desta sexta-feira (18).

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"Vocês estavam tão ansiosos pra saber, né? Então podem ficar tranquilos: SIM, eu continuo! Vamos com tudo, Grande Rio. 2027 é logo ali", escreveram. Nos comentários, Ludmilla exaltou a mulher. "Só reparei na beleza", afirmou.

A continuação de Brunna Gonçalves no posto gerou especulações após Anitta se anunciada como a nova rainha de bateria da agremiação, assumindo o lugar de Virginia Fonseca. No passado, a cantora teve desentendimentos com Ludmilla e as duas seguem afastadas desde então.

Troca de escola

Brunna Gonçalves chegou na escola de samba em setembro do ano passado após deixar a Beija-Flor de Nilópolis. "Fica a gratidão por cada aplauso, cada abraço e cada olhar que me acompanhou na avenida. Abram alas para os próximos bailados que a vida (e o carnaval) ainda me reserva, porque independente de agremiação, o meu coração pulsa pela dança e pelo ritmo do samba e isso não vai parar. Voa, meu Beija-Flor! Nilópolis, obrigada", disse na época.

A saída foi marcada por polêmicas. Almir Reis, presidente da Beija-Flor, declarou em entrevista ao "TV Fama", da RedeTV!, que a mulher de Ludmilla não era presente nos eventos da agremiação. "A gente precisa de gente que esteja aqui todos os dias, em todos os eventos, não só na hora do glamour", disse.

Por outro lado, Brunna Gonçalves argumentou que o desligamento ocorreu devido a ausência da cantora na cerimônia de casamento de Gabriel David, filho do presidente de honra da escola de samba, e Giovanna Lancellotti.

"Desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Um ótimo Carnaval. Mas, a gente entende muito bem essa retaliação toda que eu estou sofrendo, o motivo real, porque a Ludmilla não esteve presente no casamento do ano. Eles estão tentando abafar uma coisa que não tem como ser abafada, amor", disparou.