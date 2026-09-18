Brunna Gonçalves anunciou permanência na Grande Rio Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves segue como musa da Grande Rio
Dançarina chegou na agremiação em setembro de 2025 após desligamento da Beija-Flor de Nilópolis
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Vídeo: Rainha de bateria, Anitta samba muito na Grande Rio
Cantora esteve na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (16); coroação ocorre neste domingo (20)
Vila Isabel divulga samba-enredo
Após reunião, a agremiação, do Grupo Especial, decidiu seguir com a composição de Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz
Unidos da Tijuca e Salgueiro definem samba-enredo
Escolas de samba do Grupo Especial, assim União da Ilha e Porto da Pedra, da Série Ouro, deram um importante passo rumo ao Carnaval 2027
Nicole Fagundes estreia como musa da Unidos da Tijuca
Empresária será apresentada à comunidade neste sábado (12), durante a final de sambas da escola
Beija-Flor define samba para 2027
Enredo exalta Zeneida Lima, de 92 anos, considerada a última pajé marajoara
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