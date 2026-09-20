Corte Real de 2026 foi liderada por Danilo Vieira e Caroline Xavier - Alexandre Macieira / Riotur

Corte Real de 2026 foi liderada por Danilo Vieira e Caroline XavierAlexandre Macieira / Riotur

Publicado 20/09/2026 09:29





O concurso terá início oficial em 29 de outubro, com o sorteio da ordem dos candidatos. As eliminatórias estão previstas para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de novembro, sendo o primeiro destinado à Corte LGBT+, na Cidade do Samba, na Região Portuária do Rio. As finais acontecerão no fim de semana seguinte, em 13 e 14 de novembro.



Segundo a Riotur, as cinco datas serão animadas por atrações inseridas no mundo do samba e do Carnaval que serão divulgadas em breve.



“O Carnaval do Rio é uma manifestação cultural que se renova a cada ano, sem perder suas tradições. A escolha da Corte é parte desse processo e valoriza pessoas que ajudam a construir a identidade da nossa festa. A abertura das inscrições para 2027 é um convite para que representantes se apresentem e contribuam para manter viva essa celebração, que reúne diferentes histórias, expressões e formas de viver o Carnaval”, afirmou Bernardo Fellows, presidente da Riotur.



Podem participar candidatos com 18 anos ou mais, residentes no Estado do Rio de Janeiro, com ensino fundamental completo. Para os cargos de Muso, Musa e Pessoa Não Binária, é necessário se identificar como integrante da comunidade LGBT+. Em ambos os concursos, a avaliação será realizada por uma comissão nomeada pela Riotur.



No total, os candidatos serão avaliados em quatro quesitos: Comunicação, Alegria, Cadência e Samba no Pé. As notas variam de 5 a 10 pontos, admitidos décimos. Em caso de empate, vão ser considerados, na ordem, os desempenhos em Samba no Pé, Cadência, Comunicação e Alegria, além dos demais critérios previstos nos regulamentos.



A tradição do Rei Momo e sua Corte faz parte da história do Carnaval carioca desde a década de 1930, com o Concurso sendo oficializado pela Prefeitura desde 1968. Em 2026,



A Corte possui a função de representar, institucionalmente, os valores e a cultura carnavalesca nos mais diversos espaços, eventos e celebrações.



O regulamento e a ficha de inscrição podem ser solicitados pelo e-mail cortereal.carnavalrj@prefeitura.rio (Corte Real) e cortelgbt.carnavalrj@prefeitura.rio (Corte LGBT+), ou retirados na sede da Riotur, localizada na Rua Dom Marcos Barbosa 2, 2º andar, Cidade Nova, Diretoria de Operações, no horário das 10:00h às 17:00h. Pedidos de esclarecimento poderão ser encaminhados até o dia 14 de outubro de 2026, através dos mesmos canais. Estão abertas as inscrições para o concurso que irá definir a Corte Real e a Corte LGBT+ do Carnaval 2027 . Os interessados a concorrer aos postos de Rei Momo, Rainha, Primeira e Segunda Princesas, Muso, Musa e Pessoa Não Binária têm até o dia 19 de outubro para participar. Grátis, a participação podem ser feitas por e-mail ou presencialmente na sede da Riotur.O concurso terá início oficial em 29 de outubro, com o sorteio da ordem dos candidatos. As eliminatórias estão previstas para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de novembro, sendo o primeiro destinado à Corte LGBT+, na Cidade do Samba, na Região Portuária do Rio. As finais acontecerão no fim de semana seguinte, em 13 e 14 de novembro.Segundo a Riotur, as cinco datas serão animadas por atrações inseridas no mundo do samba e do Carnaval que serão divulgadas em breve.“O Carnaval do Rio é uma manifestação cultural que se renova a cada ano, sem perder suas tradições. A escolha da Corte é parte desse processo e valoriza pessoas que ajudam a construir a identidade da nossa festa. A abertura das inscrições para 2027 é um convite para que representantes se apresentem e contribuam para manter viva essa celebração, que reúne diferentes histórias, expressões e formas de viver o Carnaval”, afirmou Bernardo Fellows, presidente da Riotur.Podem participar candidatos com 18 anos ou mais, residentes no Estado do Rio de Janeiro, com ensino fundamental completo. Para os cargos de Muso, Musa e Pessoa Não Binária, é necessário se identificar como integrante da comunidade LGBT+. Em ambos os concursos, a avaliação será realizada por uma comissão nomeada pela Riotur.No total, os candidatos serão avaliados em quatro quesitos: Comunicação, Alegria, Cadência e Samba no Pé. As notas variam de 5 a 10 pontos, admitidos décimos. Em caso de empate, vão ser considerados, na ordem, os desempenhos em Samba no Pé, Cadência, Comunicação e Alegria, além dos demais critérios previstos nos regulamentos.A tradição do Rei Momo e sua Corte faz parte da história do Carnaval carioca desde a década de 1930, com o Concurso sendo oficializado pela Prefeitura desde 1968. Em 2026, o grupo foi liderado por Danilo Vieira e Caroline Xavier . Samara Trindade e Luana Fernandes (Primeira e Segunda Princesas), John Sorriso (Muso), Viviane Carvalho (Musa) e Wend (Pessoa Não-Binária) fecharam a representação da folia carioca.A Corte possui a função de representar, institucionalmente, os valores e a cultura carnavalesca nos mais diversos espaços, eventos e celebrações.O regulamento e a ficha de inscrição podem ser solicitados pelo e-mail cortereal.carnavalrj@prefeitura.rio (Corte Real) e cortelgbt.carnavalrj@prefeitura.rio (Corte LGBT+), ou retirados na sede da Riotur, localizada na Rua Dom Marcos Barbosa 2, 2º andar, Cidade Nova, Diretoria de Operações, no horário das 10:00h às 17:00h. Pedidos de esclarecimento poderão ser encaminhados até o dia 14 de outubro de 2026, através dos mesmos canais.

Cronograma Corte Real:



I – Inscrições: até 19 de outubro

II – Eliminatória(s): 06 e 07 de novembro



IV – Final: 14 de novembro

Cronograma Corte LGBT+:



I – Inscrições: até 19 de outubro

II- Semifinal: 05 de novembro



IV – Final: 13 de novembro

