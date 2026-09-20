Momento em que Anitta é coroada como rainha de bateria - Ewerton Pereira/Grande Rio

Momento em que Anitta é coroada como rainha de bateriaEwerton Pereira/Grande Rio

Publicado 20/09/2026 20:23

A nova rainha de bateria foi coroada por Eloína dos Leopardos, de 80 anos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro. Em 1976, ela foi convidada pelo carnavalesco Joãosinho Trinta para ocupar à frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis uma função que ainda não existia nos moldes atuais. Naquele ano, a escola conquistou o título com o enredo “Sonhar com Rei Dá Leão”.



“Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui”, disse Anitta.

Ao longo da comemoração, a escola de samba também anunciará o samba-enredo que levará para a Avenida no Carnaval 2027.

Antes mesmo de ser coroada, a cantora esteve presente na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite da última quarta-feira (16). Na ocasião, a "Girl From Rio" optou por um body nas cores da escola com recortes no abdômen, shortinho jeans e faixa vermelha na cabeça.

Anitta foi anunciada como rainha bateria da escola no dia 6 de setembro. A cantora assumiu o posto deixado por Virginia Fonseca em agosto.

"Aceito esse convite com muito respeito. Sabendo a importância do Carnaval na vida de tantas milhares de pessoas, e para a história de um povo lutador que há décadas fazem dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo", disse Anitta, na ocasião.

A cantora já tem experiência no Carnaval carioca e acumula passagens por Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel. Em 2024, Anitta também integrou a parceria que venceu a disputa de samba-enredo da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2025.

A escola de Caxias levará para a Avenida o enredo "Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". Sob o comando do carnavalesco Antonio Gonzaga, o desfile abordará a trajetória de africanos escravizados que, após conquistarem a liberdade, retornaram ao continente africano.

Virginia Fonseca

No início do mês, a Grande Rio anunciou que Virginia Fonseca não passaria a faixa de rainha de bateria para Anitta. Segundo a assessoria da influenciadora, a cerimônia não aconteceria por decisão da própria cantora.

Virginia esteve à frente da bateria Invocada no Carnaval 2026 e deixou o cargo em agosto. De acordo com sua equipe, ela estava disponível para participar do momento e considerava importante manter a tradição da escola.



"Não se trata dela ou da próxima rainha e sim da tradição de uma escola e de uma comunidade", afirmou a assessoria. A equipe também declarou que Virginia respeita a decisão da Grande Rio e continuará tendo a agremiação e a comunidade de Caxias como referências.