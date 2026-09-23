Anitta brilhou no aniversário de 38 anos da Grande RioReprodução / Instagram

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Mylena Moura
Rainha de bateria, Anitta esteve presente no aniversário de 38 anos da Grande Rio, na quadra da escola de samba, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, nesta terça-feira (22). A celebração também foi marcada pela apresentação dos protótipos das fantasias para o Carnaval 2027. A cantora brilhou com muito samba no pé.
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Anitta, rainha de bateria, marcou presença no aniversário da Grande Rio - Reprodução / Instagram
Rainha de bateria da Grande Rio, Anitta brilhou à frente dos ritmistas - Reprodução / Instagram
De top e calça jeans, Anitta brilhou no aniversário da Grande Rio - Reprodução / Instagram
Anitta cantou e mostrou samba no pé na quadra da Grande Rio - Reprodução / Instagram
Anitta marcou presença no aniversário da Grande Rio - Reprodução / Instagram
Mestre Fafá, David Brazil e Anitta no aniversário da Grande Rio - Reprodução / Instagram
Anitta tirou foto com fãs na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias - Reprodução de vídeo / Instagram
Anitta brilhou no aniversário de 38 anos da Grande Rio - Reprodução / Instagram
Vestindo top com as cores da agremiação, calça jeans e sandália, a "Girl From Rio" cantou e dançou à frente dos ritmistas comandados pelo Mestre Fafá. Em outro momento, Anitta desceu do salto e sambou descalça, sem perder o gingado.
Através do Instagram, a escola celebrou a presença da majestade. "Encantada com os protótipos, celebrando com muito samba! A rainha já está em casa, em Caxias", escreveu. 
A cantora posou sorridente para cliques ao lado do mestre de bateria e David Brazil, que também marcou presença no evento. Além disso, a dona da canção "Envolver" tirou fotos com fãs. A agremiação também comemorou a quadra lotada com integrantes da comunidade. "Noite de celebração! Viva Caxias! Que venha o Carnaval 2027."

Coroação e Carnaval 2027

A coroação de Anitta como rainha de bateria ocorreu neste domingo (20). A cantora recebeu a faixa durante uma cerimônia realizada na quadra da escola. A nova rainha de bateria recebeu a coroa pelas mãos de Eloína dos Leopardos, de 80 anos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro.
Neste mesmo dia, anunciaram o hino que vai embalar o enredo "Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade" no próximo desfile. A parceria de Dere, Licinho Jr., Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão foi o grande samba vencedor.
Sob o comando do carnavalesco Antonio Gonzaga, o desfile abordará a trajetória de africanos escravizados que, após conquistarem a liberdade, retornaram ao continente africano. A escola será a penúltima a atravessar a Avenida no dia 9 de fevereiro.

Rainha de bateria

Antes mesmo de ser coroada, a cantora esteve presente na quadra, na noite da última quarta-feira (16). Na ocasião, a artista optou por um body nas cores da escola com recortes no abdômen, shortinho jeans e faixa vermelha na cabeça.
Anitta foi anunciada como rainha de bateria da escola no dia 6 de setembro. A cantora assumiu o posto deixado por Virginia Fonseca em agosto. "Aceito esse convite com muito respeito. Sabendo a importância do Carnaval na vida de tantas milhares de pessoas, e para a história de um povo lutador que há décadas fazem dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo", disse Anitta, na ocasião.
A cantora já tem experiência no Carnaval carioca e acumula passagens por Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel. Em 2024, Anitta também integrou a parceria que venceu a disputa de samba-enredo da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2025.
 