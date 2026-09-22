Carol Nakamura se despediu do posto de musa do Salgueiro - Reprodução / Instagram

Carol Nakamura se despediu do posto de musa do SalgueiroReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2026 09:45

Carol Nakamura utilizou os stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (22), para se despedir do posto de musa do Salgueiro. A atriz ressaltou a experiência "inesquecível" ao agradecer à agremiação. Além disso, revelou que tomou a decisão por não conseguir conciliar os compromissos da escola de samba com outros projetos.

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"Ser musa do Salgueiro, uma escola que sempre amei e admirei, foi um dos grandes presentes que o Carnaval me deu. Vivi momentos inesquecíveis, cercada por uma energia única, daquelas que a gente leva para sempre no coração", iniciou a bailarina.



Em seguida, ressaltou "gratidão" por toda a comunidade da escola. "Minha gratidão a cada profissional, às musas maravilhosas, tão dedicadas e apaixonadas pelo que fazem, e a toda a comunidade que me recebeu de braços abertos e me fez sentir parte dessa família tão especial."



Carol detalhou o motivo da saída. "O Carnaval exige entrega, presença e uma dedicação que vai muito além da avenida. Com novos projetos profissionais e uma agenda que exige cada vez mais de mim, neste momento não conseguirei estar tão presente quanto gostaria", continuou.



"Levo comigo o orgulho de ter representado essa escola, o carinho de tantas pessoas e a felicidade de ter vivido uma história tão bonita. Obrigada, minha família salgueirense! As portas do meu coração estarão sempre abertas para vocês, assim como as de vocês sempre estiveram para mim", finalizou a ex-musa.

A atriz também resgatou uma série de registros durante a passagem pela escola, incluindo a primeira prova de roupa, ensaios de dança e o desfile. "Amo vocês. Só gratidão", declarou Carol.

Carol foi anunciada como musa da vermelha e branca para o Carnaval 2026 em setembro do ano passado. "Ser musa do Salgueiro é um privilégio. É uma escola que eu sempre admirei. Tem garra, profissionalismo e entrega", disse a bailarina, na ocasião. Além do Salgueiro, fez parte de outra agremiação. Há mais de 10 anos, estreou no Carnaval como bailarina da comissão de frente da Beija-Flor de Nilópolis.

Saída de Gkay

"Passando pra agradecer ao Salgueiro pela parceria e tudo que vocês representaram e representam pra mim! Dei o meu melhor, suei, batalhei, me dediquei ao máximo em tudo que me propus a fazer. Sei que foi o começo de uma jornada linda do meu Carnaval, que vou continuar seguindo! Agradeço mais uma vez e desejo um lindo desfile para a escola. Sigo amando vocês e torcendo muito", Gkay.