Sandy e Junior agitaram as redes sociais com mensagem enigmática - Reprodução/Instagram

Sandy e Junior agitaram as redes sociais com mensagem enigmática Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2026 12:49

Uma publicação conjunta de Sandy e Junior deixou os fãs eufóricos nesta quinta-feira (24). Os irmãos compartilharam uma imagem com as inicias "S" e "J" acompanhadas da mensagem "São Paulo – 2027" e prometeram revelar todos os detalhes em novembro deste ano.

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"E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!", escreveram na legenda.

A mensagem enigmática foi o suficiente para causar um alvoroço nas redes sociais. "Não vou conseguir pensar em mais nada hoje depois desse post!", disse um perfil. "Nada de coisa pequena, a proporção de vocês é grandiosa!", avisou outro. "Da última vez acendi até velas pra conseguir comprar ingresso", contou um terceiro.

Monica Benini, mulher de Junior Lima, compartilhou um registro com o braço arrepiado após o anúncio dos artistas. "Só isso a 'dizer', por enquanto", declarou nos Stories.

A última turnê realizada pela dupla aconteceu em 2019, em comemoração aos 30 anos de carreira dos irmãos. A sequência de shows, intitulada "Nossa História", encerrou no dia 9 de novembro daquele mesmo ano, reunindo um público estimado em 100 mil pessoas no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Carreira solo

Desde o fim da dupla em 2007, Sandy direcionou a carreira para o gênero MPB e seu último projeto de estúdio foi o "Nós, Voz, Eles" (2018), que posteriormente ganhou o registro "Nós, Voz, Eles (Ao Vivo)" em 2023. A cantora prioriza turnês intimistas em teatros e, recentemente, fez um breve hiato dos palcos e assumiu o programa "Nesse Canto Eu Conto", do Multishow e Globoplay.

Por outro lado, Junior Lima apostou no trabalho como produtor musical e depois retomou a carreira no pop. Atualmente, o cantor divulga o EP "Labirinto", lançado em agosto. Ele também é um dos mentores do programa "Estrelas da Casa", da TV Globo, ao lado de Belo e da conselheira estratégica do reality, Anitta.