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Sandy prestigia espetáculo do Cirque du Soleil em São Paulo
Cantora posou para cliques na entrada do teatro, na noite deste domingo (20); ela foi acompanhada dos pais, Xororó e Noely Lima
Famosos prestigiaram o espetáculo "Alegria In A New Light" do Cirque du Soleil, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, na noite deste domingo (20). Sandy, de 43 anos, esteve presente e posou para cliques na entrada do evento.
A cantora foi acompanhada dos pais, Xororó, dupla de Chitãozinho, e Noely Lima. Casados há 45 anos, o casal também é pai de Junior Lima, de 42. O músico, inclusive, também assistiu ao espetáculo no mês passado. Na ocasião, ele foi acompanhado da mulher, Monica Benini.
Também marcaram presença nesta mesma sessão Maisa Silva; Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro; Rodrigo Hilbert e a mulher, Fernanda Lima; Mileide Mihaile; Luciana Gimenez e os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel; Ana Paula Padrão, Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz e mais.
A montagem é uma releitura do clássico de 1994, que já foi assistido por mais de 14 milhões de espectadores em 255 cidades ao redor do mundo, entre 1994 e 2013. O espetáculo fica em cartaz até 8 de novembro na capital paulista. De 19 de novembro a 13 de dezembro, se apresentam em Curitiba, no Paraná.
'Saia Justa'
Discreta em relação à vida pessoal, Sandy falou sobre a decisão de não expor o filho, Theo, de 12 anos, durante participação no "Saia Justa", do GNT, da última quarta-feira (16). A cantora disse que não se arrepende da decisão de manter o herdeiro longe dos holofotes, já que ele pode ter uma vida normal. O adolescente é fruto do antigo relacionamento com o músico Lucas Lima.
"Foi desafiador sustentar [essa decisão], porque a gente começa a ser bombardeado. É muito hate, muita crítica, muita pressão. E você tem a sua carreira, que você cuidou com tanto zelo a vida inteira e agora fala: 'Estou me queimando e fazendo mal para a minha imagem por causa de uma decisão que é tão pessoal e deveria ser só nossa'... Eu sustentei esse 'não' e, graças a Deus, o Lucas também sustentou e somos alinhados até hoje, mesmo separado, e foi uma decisão muito boa", afirmou Sandy, na ocasião.
Ela explicou que gostaria que o filho tivesse o poder de escolher se gostaria de aparecer na mídia um dia ou não. "Para mim, que cresci sob os holofotes e já tinha um pai famoso, antes de eu ser famosa, eu queria proporcionar uma experiência um pouco diferente da que eu tive, paguei um preço um pouco alto para mim. Então quis dar essa liberdade de escolha para ele no futuro e, quando ele crescer, vai resolver se quer ter rede social, se vai ter uma profissão artística de alguma visibilidade, mas enquanto está no nosso controle, preferimos assim. Foi difícil, mas era um não claro no começo."
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