Fiuk se manifesta sobre show para 67 pessoasReprodução de vídeo
Fiuk rebate piadas sobre show para 67 pessoas: 'Vergonha do quê?'
Filho de Fábio Jr., artista pediu novas oportunidades em festivais por meio das redes sociais e agradeceu aos fãs pelo apoio
Gracyanne Barbosa é surpreendida pelo namorado no 'Domingão com Huck'
Esportista celebrou 43 anos nos bastidores do 'Domingão', recebeu homenagem de Gabriel Cardoso e ficou em 3º lugar na rodada de funk
Sandy prestigia espetáculo do Cirque du Soleil em São Paulo
Cantora posou para cliques na entrada do teatro, na noite deste domingo (20); ela foi acompanhada dos pais, Xororó e Noely Lima
Poliana Rocha comemora 21 dias de Leonardo sem beber álcool
Influenciadora celebrou mudança do cantor e revelou nova meta
Cacau Protasio passa mal e atualiza estado de saúde: 'Me recuperando'
Atriz precisou de atendimento após se apresentar na peça 'Durval e Valcylange', no Teatro Miguel Falabella, na Zona Norte do Rio
Ex-BBB Bárbara Heck anuncia gravidez
Bebê é fruto da relação da loira com o empresário Rick Maia; novidade foi compartilhada por meio do Instagram
Giovanna Antonelli, Fernanda Rodrigues e Vanessa Giacomo curtem praia
Atrizes compartilharam nas redes sociais, neste domingo (20), compilado de registros da viagem repleta de sol e mar em Portugal