Fiuk se manifesta sobre show para 67 pessoas - Reprodução de vídeo

Fiuk se manifesta sobre show para 67 pessoasReprodução de vídeo

Publicado 21/09/2026 07:00 | Atualizado 21/09/2026 12:53

Rio - Fiuk, de 35 anos, se manifestou por meio do Instagram, neste domingo (20), depois de fazer uma apresentação para 67 pessoas, em Campinas, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (18). O show marcou o encerramento da carreira solo dele e o retorno da banda Hori. Filho de Fábio Jr., o cantor rebateu as piadas em relação à quantidade de público, ressaltando que não cometeu nenhum crime para se sentir envergonhado, além de destacar que agenda do grupo segue aberta.

"Tinham 67 pessoas no meu último show. E a gente tocou como se tivesse 67 mil. Hoje, esse número aí virou manchete, né? Virou piada, virou motivo para muita gente aí dizer que eu devia estar o quê? Que eu devia estar envergonhado? Mas eu fiquei pensando: vergonha do quê? Vergonha do quê que eu tenho que ter? Eu cometi algum crime? Eu estou machucando alguém aí, por acaso?”, desabafou.

Fiuk ainda pediu novas oportunidades para se apresentar com sua banda. "Se você aí tem uma casa de show, tem um festival, tem uma festa, tem um evento, dá uma chance pra gente. Se tiver dez pessoas, a gente vai fazer o show para as dez pessoas. Se tiver cem pessoas, a gente vai fazer para cem. Se tiver mil, se tiver dez mil, a gente vai fazer para as dez mil", destacou.

Por fim, o artista agradeceu aos fãs pelo apoio. "E, para cada pessoa aí que comentou, que torceu, que comprou ingresso, que foi lá no show, que está aí, ó, comigo, gratidão. Gratidão. Eu estou de volta. Eu estou de volta. A banda está de volta. E a gente vai começar e recomeçar do jeito que for, aonde for. A gente só quer tocar. E a nossa agenda está aberta."

Entenda

Em meio a uma crise familiar e financeira, Fiuk anunciou o fim de sua carreira solo e o retorno da banda Hori, grupo que marcou o início de sua trajetória musical nos anos 2000. "A banda Hori está de volta! Esse é o meu lugar, eu demorei muito pra entender aqui até que eu me sinto em casa. Então agora eu sou vocalista da banda Hori!", disse Fiuk durante apresentação para a dezena de fãs.

A banda Hori ganhou destaque ao integrar a trilha sonora de "Malhação ID" (2009 e 2010), com Quem Eu Sou como tema de abertura. Na mesma época, Fiuk fazia parte do elenco da novela. Depois, emplacou faixas como "Linda, Tão Linda", "Só Você" e "Diga Que Me Quer" e "Segredo". Em 2011, o cantor deixou o grupo para seguir carreira solo.