Cacau Protasio passou mal e precisou de atendimento médico - Reprodução de vídeo / Instagram

Cacau Protasio passou mal e precisou de atendimento médicoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/09/2026 10:07

Cacau Protasio utilizou as redes sociais, na manhã deste domingo (20), para contar que foi hospitalizada devido a sintomas de uma virose. Após se apresentar em uma sessão da peça "Durval e Valcylange", no Teatro Miguel Falabella, na Zona Norte do Rio, neste sábado (19), a atriz precisou de atendimento médico, no qual recebeu soro. A artista, no entanto, contou que já está em casa e agradeceu o carinho dos fãs.

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"Saí da peça agora e passei muito mal. Estava passando mal, mas fiz a peça e deu tudo certo. Estou tomando soro", falou a artista, que escreveu: "Obrigada pelas mensagens, gente, [e] pelo carinho. Ontem eu estava passando muito mal. Fiz a peça com a força de Jesus. Deu tudo certo, estou me recuperando porque hoje tem mais."



Ela também tranquilizou os seguidores a respeito do estado de saúde, detalhando os sintomas. "Gente, eu já estou em casa. Estou há uma semana passando muito mal. Com uma diarreia muito braba e febre. Acho que é uma virose que está aí. E aí ontem eu fiz a peça mas sem força, com a força de Jesus. E fui para o hospital e fiquei lá. Mas agora estou em casa me recuperando. Ainda não estou cem por cento, não. Mas vou ficar porque hoje ainda tem mais [...] Obrigada pelo carinho".

Em seguida, Cacau compartilhou uma sequência de registros da sessão da noite deste mesmo dia, demonstrando que estava melhor e conseguiu subir ao palco. Ao lado de Rômulo Bellotti, a atriz protagoniza a comédia, que terá mais duas apresentações no mesmo teatro, próximo sábado (26) e domingo (27).

'Durval e Valcylange'

"Durval e Valcylange" retrata o dia a dia trágico e cômico de um casal do subúrbio. O personagem de Rômulo é um homem simples, pé no chão e que não dá um passo sem antes consultar a mãe. É apaixonado e faz de tudo para agradar a mulher que ama. Já Valcylange vive em um universo próprio: nasceu milionária em um corpo de pobre, pelo menos é o que ela garante. Sonhadora, intensa e completamente insatisfeita, ela acredita que sua vida atual é apenas um erro de percurso.

Ao mesmo tempo, a peça mergulha nas angústias e desejos mais íntimos da personagem, abordando com humor suas ansiedades em relação ao sonho de ser mãe diante da chegada da menopausa e as questões sexuais que fazem parte do cotidiano de todo casal. Entre situações hilárias, diálogos afiados e momentos de forte identificação, o espetáculo equilibra com precisão o drama e a comédia.