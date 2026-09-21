Monique Evans questiona pioneirismo no Carnaval após coroação de Anitta - Reprodução Instagram

Monique Evans questiona pioneirismo no Carnaval após coroação de AnittaReprodução Instagram

Publicado 21/09/2026 16:59

coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio provocou uma discussão nas redes sociais sobre a história do posto no Carnaval. Monique Evans afirmou ter sido a primeira madrinha de bateria e questionou a homenagem feita pela cantora a Eloína dos Leopardos durante a cerimônia realizada no domingo (20), em Duque de Caxias.

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Eloína foi escolhida por Anitta para entregar a coroa como forma de reconhecer mulheres que ajudaram a construir a história do Carnaval. Ela ocupou a frente da bateria da Beija-Flor entre 1976 e 1978 e é apontada como pioneira na função que posteriormente passou a ser associada às rainhas de bateria.



Após a cerimônia, Monique publicou uma mensagem no X reivindicando o título de primeira madrinha. “Eu fui a primeira madrinha de bateria. Madrinha eram as passistas das comunidades. Depois de mim vieram Luiza (Brunet) e Luma (de Oliveira). Pesquisem”, escreveu.



A declaração gerou uma série de respostas de internautas que contestaram a versão apresentada pela ex-modelo. Parte dos comentários destacou a diferença entre os títulos de madrinha e rainha e lembrou que Eloína já ocupava posição de destaque à frente da bateria da Beija-Flor antes da estreia de Monique no posto.



História das rainhas de bateria





Monique Evans começou a desfilar à frente da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel em 1984. Ela ficou conhecida por ajudar a consolidar a presença de celebridades nesse espaço e se tornou uma das figuras mais lembradas quando o assunto é a evolução do posto.



Eloína, por outro lado, já havia ocupado posição de destaque na Beija-Flor anos antes. A participação dela ocorreu em uma época em que a nomenclatura e a organização dos cargos ligados às baterias ainda eram diferentes das adotadas atualmente.



A discussão também envolve a própria origem do título de rainha de bateria. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais após a declaração de Monique, a Mocidade teria sido a primeira escola a utilizar oficialmente a denominação de rainha, enquanto outras agremiações mantinham passistas e musas em posições de destaque.



A homenagem de Anitta a Eloína ocorreu justamente nesse contexto histórico. Ao escolher a artista para entregar sua coroa, a cantora destacou uma personagem que esteve à frente de uma bateria antes de o posto ganhar o formato e a popularidade que possui atualmente.