Millie Bobby Brown ao lado de família - Reprodução/Instagram

Millie Bobby Brown ao lado de famíliaReprodução/Instagram

Publicado 21/09/2026 16:20





Em postagem, ela compartilhou foto na qual aparece junto da família, ao lado do marido, com eles segurando os dois filhos no colo. A artista também mostrou vídeo dançando e beijando o companheiro. "Dois anos de casados. Ah, como você mudou minha vida, J. Eu te amo muito! Que possamos sempre seguir o nosso próprio ritmo", ela escreveu.



Entre os comentários da publicação, internautas reagiram aos registros do casal. Uma fã parabenizou Millie e Jake, “Dois anos do meu casal favorito, orgulhosa da família que eles construíram. Feliz dois anos de casamento!”. Uma seguidora afirmou: “Você e a sua família merecem toda a felicidade do mundo!”. Enquanto uma usuária do Instagram fez uma referência a chegada do novo filho do casal, “E agora tem quatro de vocês”. Millie Bobby Brown , de 22 anos, realizou declaração ao marido, o modelo Jake Bongiovi, de 24, nesta segunda-feira (21). A atriz, conhecida por seu papel na série “Stranger Things”, celebrou dois anos de casamento com o filho do cantor Bon Jovi, de 64, em nova publicação nas redes sociais.Em postagem, ela compartilhou foto na qual aparece junto da família, ao lado do marido, com eles segurando os dois filhos no colo. A artista também mostrou vídeo dançando e beijando o companheiro. "Dois anos de casados. Ah, como você mudou minha vida, J. Eu te amo muito! Que possamos sempre seguir o nosso próprio ritmo", ela escreveu.Entre os comentários da publicação, internautas reagiram aos registros do casal. Uma fã parabenizou Millie e Jake, “Dois anos do meu casal favorito, orgulhosa da família que eles construíram. Feliz dois anos de casamento!”. Uma seguidora afirmou: “Você e a sua família merecem toda a felicidade do mundo!”. Enquanto uma usuária do Instagram fez uma referência a chegada do novo filho do casal, “E agora tem quatro de vocês”.

Bongiovi também comemorou o matrimônio com Bobby Brown. O modelo divulgou vídeo com momentos ao lado da atriz. Com a música “Come On Eileen” de Dexys Midnight Runners, eles aparecem cantando, dançando e passeando por locais turísticos pela Europa. Em legenda, ele falou: "2 anos, Sra. B, vamos lá!".



“Essa é a coisa mais fofa que eu vi o dia inteiro”, afirmou um internauta na postagem. Outro, exclamou: “Que adorável!”.



Na última semana, Millie e Jake anunciaram a adoção do segundo filho. A artista compartilhou uma imagem com o parceiro segurando a mão do pequeno, "Olá, carinha!", disse. A revista People também confirmou a chegada do novo integrante à família de Brown e Bongiovi, nesta última quinta-feira (17).



Ainda em 2025, o casal adotou a primeira filha. Na época, a atriz contou sobre a novidade para os seguidores nas redes sociais, e explicou animação com maternidade e nova fase de relacionamento junto do companheiro. Eles mantêm a identidade da criança anônima. Recentemente, ela mostrou registros com a filha e o marido na região dos Dolomitas, na Itália. Em vídeo, ela aparece segurando a bebê em seu colo, enquanto aproveitam momento na natureza.



O casal iniciou o relacionamento em 2021, e ficaram noivos em 2023. Eles oficializaram a união em 2024, com uma cerimônia civil e uma grande festa de casamento em Toscana, na Itália.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa