Millie Bobby Brown ao lado de famíliaReprodução/Instagram
Em postagem, ela compartilhou foto na qual aparece junto da família, ao lado do marido, com eles segurando os dois filhos no colo. A artista também mostrou vídeo dançando e beijando o companheiro. "Dois anos de casados. Ah, como você mudou minha vida, J. Eu te amo muito! Que possamos sempre seguir o nosso próprio ritmo", ela escreveu.
Entre os comentários da publicação, internautas reagiram aos registros do casal. Uma fã parabenizou Millie e Jake, “Dois anos do meu casal favorito, orgulhosa da família que eles construíram. Feliz dois anos de casamento!”. Uma seguidora afirmou: “Você e a sua família merecem toda a felicidade do mundo!”. Enquanto uma usuária do Instagram fez uma referência a chegada do novo filho do casal, “E agora tem quatro de vocês”.
“Essa é a coisa mais fofa que eu vi o dia inteiro”, afirmou um internauta na postagem. Outro, exclamou: “Que adorável!”.
Na última semana, Millie e Jake anunciaram a adoção do segundo filho. A artista compartilhou uma imagem com o parceiro segurando a mão do pequeno, "Olá, carinha!", disse. A revista People também confirmou a chegada do novo integrante à família de Brown e Bongiovi, nesta última quinta-feira (17).
Ainda em 2025, o casal adotou a primeira filha. Na época, a atriz contou sobre a novidade para os seguidores nas redes sociais, e explicou animação com maternidade e nova fase de relacionamento junto do companheiro. Eles mantêm a identidade da criança anônima. Recentemente, ela mostrou registros com a filha e o marido na região dos Dolomitas, na Itália. Em vídeo, ela aparece segurando a bebê em seu colo, enquanto aproveitam momento na natureza.
O casal iniciou o relacionamento em 2021, e ficaram noivos em 2023. Eles oficializaram a união em 2024, com uma cerimônia civil e uma grande festa de casamento em Toscana, na Itália.
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