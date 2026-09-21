Flávia Saraiva assume namoro com goleiro Felipe CarneiroReprodução Instagram
O romance veio a público depois que Flávia compartilhou fotos ao lado do atleta para celebrar o aniversário dele. Na publicação, chamou Felipe de “meu amor” e afirmou ser feliz por tê-lo em sua vida.
Dias antes, o goleiro também havia se declarado à ginasta após a conquista da medalha de ouro nas barras assimétricas no Campeonato Mundial de Ginástica. “Você merece muito. Mais uma. Te amo”, escreveu.
Felipe atua pelo Real Murcia, da terceira divisão espanhola. O jogador foi formado nas categorias de base do São Paulo e conquistou títulos como o Paulista Sub-15, o Torneio Brasil-Japão Sub-15, a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa Sub-17. Ele também disputou competições nas categorias sub-20.
Flávia conquista ouro na Hungria
A brasileira superou a norte-americana Tatum Drusch, que terminou na segunda colocação, com 13.300 pontos, e a eslovaca Barbora Kundrat, terceira com 13.233. Flávia foi a última atleta a se apresentar na decisão e conseguiu assumir o topo do pódio.
Nas classificatórias, a ginasta havia terminado com a terceira melhor nota do aparelho. Apesar de registrar uma pontuação inferior à obtida na fase anterior durante a final, ela conseguiu manter a liderança e confirmou o título. A também brasileira Lorrane Oliveira participou da decisão e terminou na quarta posição, com 13.166 pontos.
O resultado marcou mais um destaque na temporada de Flávia, que vem ampliando sua coleção de conquistas internacionais. Após a vitória, Felipe Carneiro celebrou o desempenho da namorada nas redes sociais e publicou uma declaração em homenagem à ginasta.
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