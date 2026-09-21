Sandra Annenberg e Ernesto Paglia - Reprodução/Instagram

Sandra Annenberg e Ernesto PagliaReprodução/Instagram

Publicado 21/09/2026 14:41





Em postagem, ela compartilhou vídeo de casamento, no qual aparece dançando próxima do parceiro e trocando beijos, em momento carinhoso do casal. Entre os comentários, amigos e internautas comemoraram o romance entre os dois jornalistas. A repórter Graziela Azevedo, contou sobre memória do relacionamento dos colegas, “Eu estava lá! Vi esse amor desde o começo e que ele continue crescendo, amparando e sendo luz e calor para todos os tempos”.



Já uma seguidora, elogiou a parceria entre Sandra e Ernesto, “Parabéns, um casal que mostra o quanto o amor e a parceria fazem parte da caminhada. Lindos”, falou. Fátima Bernardes parabenizou o casal: “Parabéns, queridos”. Sandra Annenberg , de 58 anos, celebrou aniversário de 30 anos de casamento com Ernesto Paglia, de 67, nesta segunda-feira (21). A jornalista falou sobre data em publicação nas redes sociais. Ela encantou os seguidores com registro de matrimônio, e escreveu: "Hoje, faz 30 anos… Eu continuo dizendo sim! E você, meu amor?". O companheiro respondeu positivamente, "Sim, sim, sim!", disse Ernesto.Em postagem, ela compartilhou vídeo de casamento, no qual aparece dançando próxima do parceiro e trocando beijos, em momento carinhoso do casal. Entre os comentários, amigos e internautas comemoraram o romance entre os dois jornalistas. A repórter Graziela Azevedo, contou sobre memória do relacionamento dos colegas, “Eu estava lá! Vi esse amor desde o começo e que ele continue crescendo, amparando e sendo luz e calor para todos os tempos”.Já uma seguidora, elogiou a parceria entre Sandra e Ernesto, “Parabéns, um casal que mostra o quanto o amor e a parceria fazem parte da caminhada. Lindos”, falou. Fátima Bernardes parabenizou o casal: “Parabéns, queridos”.

O casal se conheceu com a chegada de Annenberg ao “Fantástico”, em 1990. Paglia teria sido o responsável por ensinar a jovem repórter no programa. Eles se casaram em 1996, e são pais de Elisa Annenberg-Paglia, de 23 anos, atriz com formação na Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos. Ernesto também é pai de Bernardo e Frederico Paglia, nascidos em um casamento anterior.



Em 2022, em ocasião da saída do marido da TV Globo, após 44 anos trabalhando na emissora, Annenberg se declarou ao marido e relembrou trajetória dele no jornalismo brasileiro. “Há 30 anos fui convidada pra ser apresentadora do 'Fantástico', ainda fazia faculdade e o diretor do programa, falou: ‘Você precisa aprender a fazer reportagem, vai acompanhar o melhor repórter da tv brasileira’. Assim o fiz. Segui a missão à risca e assim o faço até hoje. Sou completamente apaixonada pelo trabalho do Ernesto”.



“O jeito com que trata a equipe, a maneira com que se relaciona com os entrevistados, o namoro que tem com a câmera… E o texto… único! Ouso dizer, ninguém escreve para televisão como ele. Sacadas geniais e a capacidade sem igual de transformar qualquer tema - do mais complexo ao mais simples - em algo gostoso de ver, com inteligência, humor e elegância. É generoso, adora dividir tudo o que aprendeu nas reportagens com a família e os amigos. Quando volta de uma viagem, as aventuras recheiam a mesa, sempre tem tanta coisa pra nos contar e os olhos sempre a brilhar! Ah, e o que poucos sabem é que ele tem todo tipo de acessório para qualquer viagem, é o ‘kit-roubada’! É chamado de MacGyver ou Mister Gadget, adora uma engenhoca… até telefone por satélite já teve que, aliás, eu dei…”, afirmou.



Ela completou: “Meu amor, tive o prazer, o privilégio e a honra de dividir 32 dos seus 43 anos e 7 meses na ‘outra’ casa. Tenho um orgulho de ser sua mulher que não cabe em mim! E a admiração é do tamanho do amor que sinto por você! Parabéns, pela sua trajetória. Você é o maior contador de histórias que conheço. E agora a sua história entra para história de todos nós. Mas a nossa história continua, ainda há muitas para escrever e sempre juntos! Sou a sua maior fã! Te amo! Sua, sempre!”.



Hoje, ele é apresentador do programa "Roda Viva", na TV Cultura.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa