Sandra Annenberg faz suéter a mão para a filha - Reprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 14:55 | Atualizado 24/12/2025 14:59

Rio - Sandra Annenberg compartilhou nas redes sociais um presente de Natal especial que preparou para a filha, Elisa Paglia, fruto do casamento com Ernesto Paglia. A jornalista contou que passou cerca de um ano confeccionando a peça, uma blusa de tricô azul com a bandeira do Brasil.

Elisa mora em Nova York, nos Estados Unidos, e apareceu na foto ao lado dos pais usando o suéter feito pela mãe. Na publicação, Sandra destacou o significado do presente e o processo de criação.

"Sim, foi feita por mim… a blusa! Levei o ano inteiro tricotando o presente de natal pra nossa filha (feita por nós)! Pra que ela se lembre sempre de onde veio e pra onde sempre pode voltar! Obs: eu fiz a blusa mas com a receita, a super-visão (em todos os sentidos!) e o apoio constante da minha mestra Cris Bertoluci!", escreveu, que fez questão de agradecer o apoio do marido e da professora de tricô.

Recentemente, Elisa Paglia também ganhou destaque nas redes sociais ao celebrar seus 22 anos. Na ocasião, ela confirmou que vive um relacionamento com a atriz americana Karlie Jo Dickinson.