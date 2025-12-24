Filho de Viih Tube passa por novo procedimento após acidente com buggyReprodução / Instagram
Filho de Viih Tube passa por novo procedimento após acidente com buggy
Ravi teve sua mão queimada no motor do veículo
Claudia Raia reúne filhos biológicos e da ficção em aniversário
Paolla Oliveira, Mariana Ximenes, Bianca Comparato e Fernanda Souza marcaram presença na festa da atriz
Anitta mostra mansão reformada e apresenta estúdio, closet e salão de beleza
Namorado da artista aparece ajudando na organização do estúdio
Wagner Moura e a mulher se encontram com Gilberto Gil e amigos em Salvador
Alice Braga, Flora Gil, Bela Gil e Flor Gil também participaram do momento
Letícia Birkheuer e filho trocam acusações públicas e expõem disputa familiar
Conflito envolve acusações, ações judiciais e relatos divergentes sobre episódios recentes
Vídeo! João Gomes e Ary Mirelle choram ao assistirem participação no Especial Roberto Carlos
Cantor não conteve a emoção nesta terça-feira (23)
