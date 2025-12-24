Filho de Viih Tube passa por novo procedimento após acidente com buggy - Reprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 12:06

Rio - O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, de um ano, precisou voltar ao hospital após sofrer um acidente doméstico. No domingo, 21, o bebê queimou a mão ao encostar no motor quente de um buggy, o que levou à internação e à realização de uma cirurgia.

Mesmo depois de ter recebido alta, Ravi voltou ao hospital nesta terça-feira, 23, para um novo procedimento. A influenciadora compartilhou detalhes sobre o momento: “Voltamos hoje para um segundo procedimento de desbridamento + limpeza. Fez novamente anestesiado, porque, para um bebê de um ano, sem entender o que está acontecendo, acaba sendo ainda mais traumatizante além de doloroso”, explicou, mostrando o pequeno no colo do pai.

Viih Tube ainda desabafou sobre a ansiedade da espera: “O coração da mãe na espera sempre sai pela boca mesmo sendo um simples procedimento de 30 minutos”.

A influenciadora detalhou como ocorreu o acidente: “Eu não estava na hora. Ele estava com a babá, tinham acabado de andar de buggy. O buggy já estava desligado, ele foi correr para abraçar o Eli de bom dia e demonstrou que queria andar de novo com o Eli correndo e colocando direto a mão no motor”. Ela complementou: “O Eli nem sabia que estava quente, porque nem sabia que eles tinham acabado de usar, e foi tão rápido que não deu tempo da babá dele impedir”.

Viih Tube também lembrou que o episódio aconteceu exatamente um ano depois de Ravi ter recebido alta do mesmo hospital: “Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque colocou a mão no motor de buggy e teve uma queimadura de segundo grau. Voltei para aquele mesmo centro cirúrgico que um ano atrás me traumatizou”, contou.