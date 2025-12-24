Anitta abre mansão reformada e mostra estúdio de gravação, closet e salão de beleza particular - Reprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 10:40

Rio - Anitta abriu as portas de sua mansão reformada e mostrou os novos espaços da residência em um tour publicado nos Stories do Instagram nesta terça-feira (23). A cantora, de 32 anos, apresentou detalhes como estúdio de gravação, closet e um salão de beleza particular na propriedade localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Durante os vídeos, a artista destacou o estúdio montado dentro de casa, local que pretende usar para seus próximos projetos musicais. Animada, ela celebrou o novo espaço: “É, gente, 23 de dezembro… Vim direto para o estúdio, mas agora tem um grande diferencial: é na minha casa! Meu presente de Natal!”.



Anitta também mostrou a participação do namorado, Ian Bortolanza, na organização dos equipamentos. Em tom descontraído, comentou: “Meu homem tá ali montando as coisas para mim, porque até isso ele aprendeu, a montar as minhas coisas do estúdio no hotel”.



A residência, comprada em 2024, tem cerca de 1,5 mil metros quadrados e fica no bairro do Itanhangá. Ao longo do tour, a cantora deixou clara a empolgação com a nova fase. “Eu tô muito empolgada e não tô conseguindo segurar!”, afirmou.

