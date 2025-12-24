Anitta abre mansão reformada e mostra estúdio de gravação, closet e salão de beleza particular Reprodução / Instagram
Durante os vídeos, a artista destacou o estúdio montado dentro de casa, local que pretende usar para seus próximos projetos musicais. Animada, ela celebrou o novo espaço: “É, gente, 23 de dezembro… Vim direto para o estúdio, mas agora tem um grande diferencial: é na minha casa! Meu presente de Natal!”.
Anitta também mostrou a participação do namorado, Ian Bortolanza, na organização dos equipamentos. Em tom descontraído, comentou: “Meu homem tá ali montando as coisas para mim, porque até isso ele aprendeu, a montar as minhas coisas do estúdio no hotel”.
A residência, comprada em 2024, tem cerca de 1,5 mil metros quadrados e fica no bairro do Itanhangá. Ao longo do tour, a cantora deixou clara a empolgação com a nova fase. “Eu tô muito empolgada e não tô conseguindo segurar!”, afirmou.
Esses Storys que a Ani fez mostrando suas novas conquistas da casa nova não foi para esbanjar para o publico geral e sim para os fãs, eu acho muito lindo quando ela vem mostrando para a gente as coisinhas dela, ela está parecendo uma criança feliz pic.twitter.com/Q3p886Cu2m— La anitta (@jullanitta) December 24, 2025
to achando que a carreira internacional foi mesmo de arrasta, a anitta não vai querer sair de casa tão cedo pic.twitter.com/opx0PhNpJE— roger (@rogerioluisss) December 23, 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.