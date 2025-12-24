Wagner Moura e a mulher se reúnem com Gilberto Gil em Salvador - Reprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 09:30 | Atualizado 24/12/2025 09:44

Rio - Wagner Moura está passando o fim de ano no Brasil antes de retomar a intensa agenda internacional ligada à temporada de premiações. O ator, de 49 anos, indicado ao Globo de Ouro por "O Agente Secreto", aproveitou a estadia em Salvador para rever amigos.

Ao lado da mulher, Sandra Delgado, Wagner se reuniu com um time de peso após um show beneficente de Gilberto Gil em prol do Teatro Gamboa. Além do cantor, o encontro contou com nomes como Alice Braga, Cristiane Amorim, Fafá Giordano, Bela Gil, Flora Gil e os netos de Gilberto Gil, Bento Gil e Flor Gil.



A reunião foi compartilhada nas redes sociais por Flora, que escreveu: "Noite linda com a família e amigos. #FicaGamboa! Obrigada, Wagner Moura e Sandra, Alice Braga e os meus Gils"



Na segunda-feira (22), Gilberto Gil apresentou um show intimista no Teatro Gamboa, em Salvador. A apresentação apoiou a campanha Fica Gamboa, que defende a permanência do espaço cultural no imóvel, colocado à venda recentemente.

