Claudia Raia reúne filhos biológicos e da ficção em aniversário - Reprodução / Instagram

Claudia Raia reúne filhos biológicos e da ficção em aniversário Reprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 11:18

Rio - Claudia Raia comemorou 59 anos nesta terça-feira (23) em uma festa intimista, reunindo os filhos biológicos Enzo, Sophia e Luca, e as filhas da ficção Paolla Oliveira, Mariana Ximenes, Bianca Comparato e Fernanda Souza.

fotogaleria

Ao compartilhar o álbum de fotos com os convidados, a atriz mostrou toda a sua felicidade. "Celebrando a chegada de mais um novo ciclo com meus amores!", escreveu Claudia na legenda.



A relação com as atrizes da teledramaturgia vai além das telas. Em Belíssima (2005), Claudia interpretou a mãe de Giovana, personagem de Paolla Oliveira, e de Maria João, vivida por Bianca Comparato, e a convivência fora das gravações transformou a relação em amizade. Já com Mariana Ximenes mantêm a ligação de mãe e filha que nasceu em "A Favorita" (2008), onde interpretaram Donatela e Lara. Ao compartilhar o álbum de fotos com os convidados, a atriz mostrou toda a sua felicidade. "Celebrando a chegada de mais um novo ciclo com meus amores!", escreveu Claudia na legenda.A relação com as atrizes da teledramaturgia vai além das telas. Em Belíssima (2005), Claudia interpretou a mãe de Giovana, personagem de Paolla Oliveira, e de Maria João, vivida por Bianca Comparato, e a convivência fora das gravações transformou a relação em amizade. Já com Mariana Ximenes mantêm a ligação de mãe e filha que nasceu em "A Favorita" (2008), onde interpretaram Donatela e Lara.

Em "Ti Ti Ti" (2010), Claudia interpretou Jaqueline Maldonado, mãe de Thaísa, papel vivido por Fernanda Souza.