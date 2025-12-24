Claudia Raia reúne filhos biológicos e da ficção em aniversário Reprodução / Instagram
Ao compartilhar o álbum de fotos com os convidados, a atriz mostrou toda a sua felicidade. "Celebrando a chegada de mais um novo ciclo com meus amores!", escreveu Claudia na legenda.
A relação com as atrizes da teledramaturgia vai além das telas. Em Belíssima (2005), Claudia interpretou a mãe de Giovana, personagem de Paolla Oliveira, e de Maria João, vivida por Bianca Comparato, e a convivência fora das gravações transformou a relação em amizade. Já com Mariana Ximenes mantêm a ligação de mãe e filha que nasceu em "A Favorita" (2008), onde interpretaram Donatela e Lara.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.