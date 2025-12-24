Reynaldo Gianecchini posta fotos raríssimas com a mãe em viagem para Maceió, em Alagoas - Reprodução / Instagram

Reynaldo Gianecchini posta fotos raríssimas com a mãe em viagem para Maceió, em AlagoasReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 14:22

Rio - Discreto sobre a vida pessoal, Reynaldo Gianecchini surpreendeu os seguidores ao publicar fotos raras ao lado da mãe, Heloísa Gianecchini. O ator reuniu os registros em um álbum nas redes sociais e mostrou momentos da viagem que os dois fizeram para Maceió, em Alagoas.

As imagens chamaram atenção por revelarem um lado pouco exposto do artista, que quase não aparece com familiares em público. Nos cliques, mãe e filho surgem à beira-mar e em clima de descanso. Na legenda, Gianecchini escreveu: "Dias felizes com mainha".

A publicação recebeu muitos comentários dos internautas. "Paisagem linda, mas cá entre nós, que homem é esse senhor", escreveu um seguidor. "Fofura", comentou outro.



Recentemente, o ator também falou sobre a relação com fãs durante participação no programa "Angélica Ao Vivo", exibido no GNT. Ele afirmou que costuma atender bem aos pedidos, mas revelou incômodo com algumas abordagens. "Atendo superbem, mas tenho muito ranço [quando começa]: ‘Tira o boné’; ‘tira o óculos’; ‘sorria’", disse. Em seguida, completou: "Eu me sinto um pouco fantoche, odeio essa sensação de ser brinquedinho na mão dos outros. Tinha uma época que retrucava, hoje em dia só respiro fundo".