Angelino, vocalista do grupo Kamisa 10 Henrique Alkimim / Divulgação
Kamisa 10 se apresenta na festa de Natal de Virginia Fonseca: 'Uma honra'
Grupo de pagode já havia feito uma apresentação no aniversário da filha da influenciadora
Filho de Viih Tube passa por novo procedimento após acidente com buggy
Ravi teve sua mão queimada no motor do veículo
Claudia Raia reúne filhos biológicos e da ficção em aniversário
Paolla Oliveira, Mariana Ximenes, Bianca Comparato e Fernanda Souza marcaram presença na festa da atriz
Anitta mostra mansão reformada e apresenta estúdio, closet e salão de beleza
Namorado da artista aparece ajudando na organização do estúdio
Wagner Moura e a mulher se encontram com Gilberto Gil e amigos em Salvador
Alice Braga, Flora Gil, Bela Gil e Flor Gil também participaram do momento
Letícia Birkheuer e filho trocam acusações públicas e expõem disputa familiar
Conflito envolve acusações, ações judiciais e relatos divergentes sobre episódios recentes
