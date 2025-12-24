Angelino, vocalista do grupo Kamisa 10 - Henrique Alkimim / Divulgação

Publicado 24/12/2025 12:17 | Atualizado 24/12/2025 12:20

Rio - O grupo de pagode Kamisa 10 animou a festa de Natal de Virgínia Fonseca, realizada em Goiânia na noite desta terça-feira (23). O convite para a apresentação veio após o sucesso do show no aniversário de 4 anos da filha da influenciadora, Maria Alice.

A apresentação contou com a presença de familiares e convidados, incluindo nomes conhecidos do meio artístico e esportivo, como Vini Jr., Éder Militão, Ludmilla e Carlinhos Maia.

O vocalista do grupo, Angelino, comentou sobre a experiência. "A Virgínia é uma referência no que faz, mas o que mais chama atenção é o cuidado e carinho com a família e com quem está ao redor. É uma honra que nossa música esteja presente em momentos importantes, como o Natal da família dela."