Rafa Brites mostra barriga sem poses e questiona padrão das redesReprodução Instagram
“Sempre quando eu mostro a minha barriga para vocês, é aquela barriga em pé, de biquíni, naquela posição, fazendo aquela força”, explicou.
Na sequência, a apresentadora sentou e mostrou as dobras formadas na região. “Quando senta, gente, a barriga dobra, faz umas dobrinhas, tem flacidez”, afirmou.
Rafa também questionou a expectativa de que uma barriga considerada bonita não possa apresentar marcas ou dobras naturais. “A gente colocou na vida que a barriga não pode ter dobra. Gente, tem útero aqui dentro, tem monte de coisa rolando, é impossível não ter dobra”, declarou.
Apresentadora fala sobre as mudanças do corpo
Ao comentar o próprio corpo, Rafa destacou que a aparência também pode variar de acordo com fatores do cotidiano. Ela citou a posição, o período do mês, o humor e até os alimentos consumidos como elementos que podem alterar a forma da barriga.
“Sou magra, tenho corpo lindo, me amo... Sim, eu tenho o corpo padrão. Mas você vê, ela tem diversas formas no mesmo corpo”, afirmou.
A apresentadora ainda ressaltou que a imagem vista em uma fotografia não representa necessariamente como o corpo permanece durante todo o dia. Com a demonstração, ela chamou atenção para a diferença entre uma pose escolhida para uma foto e a aparência natural do corpo em outras situações.
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