Rafa Brites mostra barriga sem poses e questiona padrão das redes - Reprodução Instagram

Rafa Brites mostra barriga sem poses e questiona padrão das redesReprodução Instagram

Publicado 21/09/2026 18:52

Rafa Brites , de 39 anos, decidiu mostrar aos seguidores como o corpo pode mudar completamente dependendo da posição. Nesta segunda-feira (21), a apresentadora publicou vídeos exibindo a própria barriga em diferentes ângulos e aproveitou o momento para falar sobre a imagem de perfeição que costuma aparecer nas redes sociais.

Rafa explicou que as fotos em que aparece com o abdômen definido são feitas em determinadas poses. Ela afirmou que tem a musculatura abdominal marcada, mas ressaltou que isso não significa que a barriga permaneça lisa o tempo todo.



“Sempre quando eu mostro a minha barriga para vocês, é aquela barriga em pé, de biquíni, naquela posição, fazendo aquela força”, explicou.



Na sequência, a apresentadora sentou e mostrou as dobras formadas na região. “Quando senta, gente, a barriga dobra, faz umas dobrinhas, tem flacidez”, afirmou.



Rafa também questionou a expectativa de que uma barriga considerada bonita não possa apresentar marcas ou dobras naturais. “A gente colocou na vida que a barriga não pode ter dobra. Gente, tem útero aqui dentro, tem monte de coisa rolando, é impossível não ter dobra”, declarou.





Apresentadora fala sobre as mudanças do corpo





Ao comentar o próprio corpo, Rafa destacou que a aparência também pode variar de acordo com fatores do cotidiano. Ela citou a posição, o período do mês, o humor e até os alimentos consumidos como elementos que podem alterar a forma da barriga.



“Sou magra, tenho corpo lindo, me amo... Sim, eu tenho o corpo padrão. Mas você vê, ela tem diversas formas no mesmo corpo”, afirmou.



A apresentadora ainda ressaltou que a imagem vista em uma fotografia não representa necessariamente como o corpo permanece durante todo o dia. Com a demonstração, ela chamou atenção para a diferença entre uma pose escolhida para uma foto e a aparência natural do corpo em outras situações.