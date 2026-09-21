Maiara e Felipe Cavalliere trocaram declarações - Reprodução / Instagram

Maiara e Felipe Cavalliere trocaram declaraçõesReprodução / Instagram

Publicado 21/09/2026 14:54 | Atualizado 21/09/2026 14:54

Casalzão! Dupla de Maraisa, Maiara , de 38 anos, se declarou nas redes sociais, nesta segunda-feira (21), ao namorado, o cantor Felipe Cavalliere, de 24. O sertanejo retribuiu o gesto romântico e também deixou um comentário apaixonado.

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"Tem lugares que ficam ainda mais bonitos quando a gente vive ao lado de quem ama. E assim foi em Extrema, Minais Gerais", escreveu a cantora, na legenda da publicação. O casal posou juntinho e sorridente. Nos comentários, Felipe se 'derreteu'. "Quando estamos juntos, o tempo corre demais, e quando estamos longe, parece que ele custa passar [risos]. Vai entender, né, amor? Te amo, vida."

Os cliques foram feitos nos bastidores da apresentação que a artista realizou ao lado da irmã. Na publicação seguinte, inclusive, Maiara celebrou o show. "Depois de tanta espera, viver essa noite com vocês deixou tudo ainda mais especial. Talvez algumas coisas realmente precisem acontecer no tempo certo para terem o significado que merecem. Obrigada, Extrema, Minas Gerais, por transformar nosso encontro em uma lembrança que vou guardar com muito carinho. Que privilégio viver momentos assim."

Casal

Em maio deste ano, Maiara confirmou o namoro com sertanejo durante entrevista ao programa "Melhor da Tarde", da Band, apresentado por Leo Dias. Na ocasião, a cantora falou pela primeira vez sobre o relacionamento e não poupou elogios, ressaltando a beleza interior e exterior do compositor, que chamou de "gato".

Relações anteriores

Em março do ano passado, Maiara reatou o relacionamento com o músico Matheus Gabriel, mas também colocou um ponto final. Entre muitas idas e vindas, o ex-casal iniciou o relacionamento em junho de 2023. Pouco tempo depois, ela iniciou o namoro com o empresário Mohamed Nassar. A relação durou até fevereiro de 2025. Entre 2019 e 2023, a cantora viveu outro relacionamento ioiô com o cantor Fernando Zor, dupla de Sorocaba.

Maraisa