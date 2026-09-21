Maiara e Felipe Cavalliere trocaram declaraçõesReprodução / Instagram

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Mylena Moura
Casalzão! Dupla de Maraisa, Maiara, de 38 anos, se declarou nas redes sociais, nesta segunda-feira (21), ao namorado, o cantor Felipe Cavalliere, de 24. O sertanejo retribuiu o gesto romântico e também deixou um comentário apaixonado.
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Maiara se declarou ao namorado, Felipe Cavalliere - Reprodução / Instagram
Maiara posou para cliques nos bastidores de show em Extrema, Minas Gerais - Reprodução / Instagram
Maiara e Felipe Cavalliere trocaram declarações - Reprodução / Instagram
"Tem lugares que ficam ainda mais bonitos quando a gente vive ao lado de quem ama. E assim foi em Extrema, Minais Gerais", escreveu a cantora, na legenda da publicação. O casal posou juntinho e sorridente. Nos comentários, Felipe se 'derreteu'. "Quando estamos juntos, o tempo corre demais, e quando estamos longe, parece que ele custa passar [risos]. Vai entender, né, amor? Te amo, vida."
Os cliques foram feitos nos bastidores da apresentação que a artista realizou ao lado da irmã. Na publicação seguinte, inclusive, Maiara celebrou o show. "Depois de tanta espera, viver essa noite com vocês deixou tudo ainda mais especial. Talvez algumas coisas realmente precisem acontecer no tempo certo para terem o significado que merecem. Obrigada, Extrema, Minas Gerais, por transformar nosso encontro em uma lembrança que vou guardar com muito carinho. Que privilégio viver momentos assim."

Casal

Em maio deste ano, Maiara confirmou o namoro com sertanejo durante entrevista ao programa "Melhor da Tarde", da Band, apresentado por Leo Dias. Na ocasião, a cantora falou pela primeira vez sobre o relacionamento e não poupou elogios, ressaltando a beleza interior e exterior do compositor, que chamou de "gato".
No mês seguinte, o casal fez a primeira aparição pública ao deixar o show no Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, São Paulo, de mãos dadas. Os dois foram clicados por um paparazzo e demonstraram simpatia.
Já em agosto, os cantores aproveitaram um dia juntinhos na Praia da Marina de Portimão, em Portugal. Maiara compartilhou registros dos momentos de descontração nas redes sociais, em que ela apareceu descansando em uma espreguiçadeira, exibindo o corpo em forma.

Relações anteriores

Em março do ano passado, Maiara reatou o relacionamento com o músico Matheus Gabriel, mas também colocou um ponto final. Entre muitas idas e vindas, o ex-casal iniciou o relacionamento em junho de 2023. Pouco tempo depois, ela iniciou o namoro com o empresário Mohamed Nassar. A relação durou até fevereiro de 2025. Entre 2019 e 2023, a cantora viveu outro relacionamento ioiô com o cantor Fernando Zor, dupla de Sorocaba.

Maraisa

Maraisa comemorou nas redes 3 anos de namoro com o empresário Fernando Mocó, em junho deste ano. "Celebramos três anos de uma história que Deus escreveu com tanto carinho. Três anos de amor, de cumplicidade, de aprendizado e de mãos dadas, enfrentando a vida juntos. Obrigada por ser meu porto seguro, meu melhor amigo, meu companheiro de todas as horas".  A relação também foi marcado por idas e vindas até a última reconciliação em novembro de 2025.