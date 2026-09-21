Gracyanne Barbosa foi surpreendida com buquê de rosas pelo companheiro Gabriel Cardoso Reprodução / Facebook

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Gracyanne Barbosa completou 43 anos neste domingo (20) com direito a surpresa do namorado, Gabriel Cardoso, de 35, nos bastidores do "Domingão com Huck". Além da homenagem, a esportista entrou no palco para mais uma rodada do "Dança dos Famosos" e alcançou 56,5 pontos na apresentação de funk.

Antes de entrar em cena, Gracyanne foi surpreendida com uma homenagem preparada nos bastidores. Em vídeo do momento, Gabriel Cardoso, namorado da atleta, aparece segurando um buquê de rosas vermelhas e avisa em tom baixo: "Aniversário dela hoje... Uma surpresa para ela".
A presença de Gabriel foi recebida com entusiasmo pela aniversariante. "Presente maior, gente? O amor da minha vida aqui... Eu estou muito feliz!", comemorou Gracyanne.
LEIA MAIS: Gracyanne diz se aceitaria trisal com Belo e Viviane Araújo na ficção
LEIA MAIS: Gracyanne mostra joelho inchado após ensaios da 'Dança Dos Famosos'

O empresário também acompanhou a participante da plateia durante mais uma etapa do "Dança dos Famosos". Na rodada de funk, Gracyanne dançou ao som de Gloria Groove (Ao Som do Tuim) e somou 56,5 pontos, ocupando a terceira posição.

Gracyanne voltou a encarar o ritmo depois de superar o medo provocado por uma grave lesão no tendão do quadríceps, que a afastou da competição no ano passado. No palco, ela se emocionou ao conseguir realizar a coreografia justamente no dia em que completava 43 anos.

A fase também marcou uma mudança de dupla. Gracyanne passou a dançar provisoriamente com o professor Rolon Ho, que retornou ao quadro após a eliminação de sua antiga parceira, Kenya Sade.
Nas redes sociais, a apresentação também recebeu elogios de alguns internautas. “Ela é muito diva, arrasou demais”, escreveu um usuário da rede social. “Que arraso. Deusa”, comentou outro. Um terceiro resumiu: “Ela arrasou!!!”.

Novo relacionamento

Gabriel Cardoso é empresário e tem 35 anos. Ele e Gracyanne se conheceram em Trancoso, na Bahia, durante as festas de Réveillon, e oficializaram o namoro em 25 de janeiro de 2026, depois de um pedido surpresa. O romance é o primeiro assumido publicamente pela esportista desde o fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa