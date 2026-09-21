Gracyanne Barbosa foi surpreendida com buquê de rosas pelo companheiro Gabriel Cardoso Reprodução / Facebook
Não consegui piscar quase de tão grande e hipnotizante que é a bunda da Gracyanne, ela arrasou. #Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/wDqtpAIgVy— jeff mattias (@jeffmattias) September 20, 2026
Antes de entrar em cena, Gracyanne foi surpreendida com uma homenagem preparada nos bastidores. Em vídeo do momento, Gabriel Cardoso, namorado da atleta, aparece segurando um buquê de rosas vermelhas e avisa em tom baixo: "Aniversário dela hoje... Uma surpresa para ela".
O empresário também acompanhou a participante da plateia durante mais uma etapa do "Dança dos Famosos". Na rodada de funk, Gracyanne dançou ao som de Gloria Groove (Ao Som do Tuim) e somou 56,5 pontos, ocupando a terceira posição.
Gracyanne voltou a encarar o ritmo depois de superar o medo provocado por uma grave lesão no tendão do quadríceps, que a afastou da competição no ano passado. No palco, ela se emocionou ao conseguir realizar a coreografia justamente no dia em que completava 43 anos.
A fase também marcou uma mudança de dupla. Gracyanne passou a dançar provisoriamente com o professor Rolon Ho, que retornou ao quadro após a eliminação de sua antiga parceira, Kenya Sade.
Novo relacionamento
Gabriel Cardoso é empresário e tem 35 anos. Ele e Gracyanne se conheceram em Trancoso, na Bahia, durante as festas de Réveillon, e oficializaram o namoro em 25 de janeiro de 2026, depois de um pedido surpresa. O romance é o primeiro assumido publicamente pela esportista desde o fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa