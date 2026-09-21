Gracyanne Barbosa foi surpreendida com buquê de rosas pelo companheiro Gabriel Cardoso - Reprodução / Facebook

Gracyanne Barbosa foi surpreendida com buquê de rosas pelo companheiro Gabriel Cardoso Reprodução / Facebook

Publicado 21/09/2026 12:29

Gracyanne Barbosa completou 43 anos neste domingo (20) com direito a surpresa do namorado, Gabriel Cardoso, de 35, nos bastidores do "Domingão com Huck". Além da homenagem, a esportista entrou no palco para mais uma rodada do "Dança dos Famosos" e alcançou 56,5 pontos na apresentação de funk.

Não consegui piscar quase de tão grande e hipnotizante que é a bunda da Gracyanne, ela arrasou. #Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/wDqtpAIgVy — jeff mattias (@jeffmattias) September 20, 2026

Antes de entrar em cena, Gracyanne foi surpreendida com uma homenagem preparada nos bastidores. Em vídeo do momento, Gabriel Cardoso, namorado da atleta, aparece segurando um buquê de rosas vermelhas e avisa em tom baixo: "Aniversário dela hoje... Uma surpresa para ela". Antes de entrar em cena, Gracyanne foi surpreendida com uma homenagem preparada nos bastidores. Em vídeo do momento, Gabriel Cardoso, namorado da atleta, aparece segurando um buquê de rosas vermelhas e avisa em tom baixo: "Aniversário dela hoje... Uma surpresa para ela".

A presença de Gabriel foi recebida com entusiasmo pela aniversariante. "Presente maior, gente? O amor da minha vida aqui... Eu estou muito feliz!", comemorou Gracyanne.

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O empresário também acompanhou a participante da plateia durante mais uma etapa do "Dança dos Famosos". Na rodada de funk, Gracyanne dançou ao som de Gloria Groove (Ao Som do Tuim) e somou 56,5 pontos, ocupando a terceira posição.



Gracyanne voltou a encarar o ritmo depois de superar o medo provocado por uma grave lesão no tendão do quadríceps, que a afastou da competição no ano passado. No palco, ela se emocionou ao conseguir realizar a coreografia justamente no dia em que completava 43 anos.



A fase também marcou uma mudança de dupla. Gracyanne passou a dançar provisoriamente com o professor Rolon Ho, que retornou ao quadro após a eliminação de sua antiga parceira, Kenya Sade. O empresário também acompanhou a participante da plateia durante mais uma etapa do "Dança dos Famosos". Na rodada de funk, Gracyanne dançou ao som de Gloria Groove (Ao Som do Tuim) e somou 56,5 pontos, ocupando a terceira posição.Gracyanne voltou a encarar o ritmo depois de superar o medo provocado por uma grave lesão no tendão do quadríceps, que a afastou da competição no ano passado. No palco, ela se emocionou ao conseguir realizar a coreografia justamente no dia em que completava 43 anos.A fase também marcou uma mudança de dupla. Gracyanne passou a dançar provisoriamente com o professor Rolon Ho, que retornou ao quadro após a eliminação de sua antiga parceira, Kenya Sade.