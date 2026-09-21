Eliezer queima os lábios ao comer fondue: 'Sou muito burro' - Reprodução Instagram

Eliezer queima os lábios ao comer fondue: 'Sou muito burro'Reprodução Instagram

Publicado 21/09/2026 21:22

Uma noite de fondue terminou com um acidente para Eliezer , de 36 anos. O influenciador queimou os lábios ao comer a sobremesa e mostrou nas redes sociais o inchaço provocado pelo ferimento. Questionado por uma seguidora sobre o que havia acontecido, ele contou que colocou o talher usado para comer o fondue diretamente na boca e acabou se queimando.

"Eu sou muito burro. Fui comer o fondue e coloquei o pauzinho direto na boca e fechei", relatou.



O jantar foi realizado no último fim de semana do inverno de 2026. Depois do acidente, Eliezer publicou uma foto em que é possível ver o inchaço nos lábios causado pela queimadura.







Um mês de casados





Viih Tube, de 26 anos, e Eliezer, de 36, completaram o primeiro mês de casamento nesta terça-feira (15). Para marcar a data, o casal publicou um vídeo nas redes sociais com registros de diferentes momentos da trajetória dos dois. Na legenda, os influenciadores escreveram: “1 mês de casados. Nossa história é a prova que quando todos disserem que não vai dar certo, a gente não precisa entender, só precisa lembrar que um novo dia nasceu porque Ele é Deus”.



O vídeo reúne imagens desde o início do relacionamento até a formação da família. Entre os registros compartilhados estão momentos das gestações, os nascimentos dos filhos, Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1, o batizado das crianças e a cerimônia de casamento.



A publicação recebeu comentários de seguidores que relembraram a trajetória do casal e falaram sobre as mudanças percebidas nos dois ao longo dos anos. Uma internauta chamou os influenciadores de “o casal mais improvável que deu certo” e afirmou que a família é uma demonstração de que, segundo sua fé, “quando Deus está no controle ele faz tudo possível”.



Outra seguidora contou que mudou a percepção que tinha sobre os dois depois que eles começaram um relacionamento. “Aí um casal que, quando separados, eu não gostava, acredita? Como pode? Depois de ficarem juntos, eu passei a ver vocês com outros olhos, e admiro tanto, acho linda a família que formaram”, escreveu.



Viih Tube também recebeu comentários sobre seu amadurecimento desde a participação no Big Brother Brasil. Uma fã afirmou que passou a enxergá-la de outra maneira e destacou a trajetória da influenciadora como mãe, esposa e profissional.



O casal mantém um relacionamento desde 2022. Lua nasceu em 2023 e Ravi veio ao mundo no ano seguinte. Em agosto, Viih Tube e Eliezer oficializaram a união religiosa na Fazenda Capela do Bosque, em Porto Feliz, no mesmo local onde haviam realizado o casamento civil.



Na ocasião, Viih Tube afirmou que havia realizado o casamento que sonhava. “Eu só consigo pensar que foi tudo perfeito, mais do que poderíamos até sonhar! Obrigada, Jesus, obrigada”, declarou.



Depois da cerimônia, os dois viajaram para a Itália em lua de mel. O roteiro incluiu Sardenha, Capri e Roma. Ao falar sobre a viagem, Viih Tube contou que a experiência também fez com que descobrisse como era viajar apenas com o marido. “A nossa acabou, mas o Eli já quer a próxima mês que vem”, afirmou.