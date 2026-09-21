Ex-BBB Bárbara Heck anunciou gravidez com empresário Rick MaiaReprodução / Instagram
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Na gravação, feita antes da gravidez, Rick projetava a chegada de uma criança. "Daqui a um ano? É o plano, né? Cara, criança dentro de casa, aquela correria... família... Vai ser, daqui a um ano vai ser isso", dizia.
Bárbara também afirmava que os dois compartilhavam o mesmo desejo, embora não soubesse quando ele se realizaria. "Eu acho que as nossas expectativas são as mesmas, que a gente quer aí um baby (bebê). Não sei o quanto isso vai demorar, se em um ano já vai ter se realizado", contou.
Rick, então, reforçou a torcida: "Mas vai ser, vai ser isso. Vai ser uma criança chegando pra gente, se Deus quiser".
Ao recuperar o registro para anunciar que o plano se concretizou, o casal recebeu mensagens de carinho de amigos. Lais Caldas desejou saúde ao bebê e comemorou: "Estou feliz demais, amiga! Mais um amiguinho(a) para Alice! Uhull! Já amo tanto".
Brunna Gonçalves também celebrou a novidade. "Ah, que lindos! Parabéns!! Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente", escreveu. Enquanto Gustavo Marsengo desejou felicidades ao casal: "Muito feliz por vocês! O início de uma família linda".
A nova gravidez acontece depois de Bárbara enfrentar uma perda gestacional ainda na quinta semana. Segundo a ex-BBB, o episódio ocorreu durante o voo de volta de uma viagem às Maldivas. "Cada pessoa tem um tempo. (...) O corpo expeliu tudo e fiquei sangrando ainda por uns dias", relatou.
Bárbara contou que não precisou passar por curetagem nem procurar atendimento médico. Poucos dias depois, retomou os testes de fertilidade e engravidou novamente em um curto intervalo. "12 dias após o aborto voltei a fazer testes de fertilidade e no 17º dia engravidei novamente", revelou.