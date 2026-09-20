Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Ronaldo Fenômeno celebra 50 anos com festão
Celebridades

Ronaldo Fenômeno celebra 50 anos com festão

Comemoração do ex-jogador de futebol e comentarista reuniu muitos famosos em São Paulo, na noite deste sábado (19); veja fotos

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
Ronaldo celebrou 50 anos com a mulher, Celina Locks, e convidados, como Silva e Samuel Emery
Ronald foi ao aniversário do pai, Ronaldo Fenômeno, com a namorada, Raisha Palomaro
Filho de Ronaldo Fenômeno, Alexander Nazario
Milena Domingues foi ao aniversário de Ronaldo Fenômeno
Grávida, Sabrina Sato marcou presença na festa de Ronaldo Fenômeno
Nicolas Prattes esteve presente no aniversário de Ronaldo Fenômeno em São Paulo
Nicolas Prattes e Sabrina Sato prestigiaram festa de Ronaldo Fenômeno
Sabrina Sato e a irmã, Karina Sato Rahal Abreu, posaram juntinhas
Karina Sato Rahal Abreu e o marido, Felipe Abreu, foram ao aniversário de Ronaldo Fenômeno
Angélica foi ao aniversário de 50 anos de Ronaldo Fenômeno
Angélica e Luciana Huck estiveram presentes na festa de Ronaldo Fenômeno
Fernanda Paes Leme posou para cliques na entrada da festa de Ronaldo Fenômeno
Luciele Camargo e Denilson foram ao aniversário de Ronaldo Fenômeno
Rafa Brites marcou presença no aniversário de Ronaldo Fenômeno
Isis Valverde marcou presença no aniversário de Ronaldo Fenômeno
Marcos Buaiz e Isis Valverde posaram juntinhos no aniversário de Ronaldo Fenômeno
Mumuzinho prestigiou o aniversário de Ronaldo Fenômeno
Rafa Kalimann marcou presença na comemoração de Ronaldo Fenômeno
Rafa Kalimann e Nattan foram clicados na entrada da festa de Ronaldo Fenômeno
João Silva esteve presente no aniversário de Ronaldo Fenômeno
Silva marcou presença na celebração de Ronaldo Fenômeno em São Paulo
Cantor Silva (esq.) publicou foto com Celina e Ronaldo
Publicidade
Ronaldo Fenômeno completou 50 anos nesta sexta-feira (18) e celebrou o aniversário com um festão em São Paulo, na noite deste sábado (19). O ex-jogador de futebol e comentarista reuniu muitos famosos na comemoração.
Filho do craque, o DJ Ronald, de 26, foi acompanhado da namorada, a influenciadora digital Raisha Palomaro. Os demais herdeiros do ex-atleta, Alexander Nazario, de 20, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, 15, também estiveram presentes.
O jovem é fruto da relação com Michele Umezu, enquanto as filhas são do antigo relacionamento com Bia Antony. Nos stories do Instagram, o primogênito se declarou aos irmãos: "Amo vocês", disse Ronald. Mãe do DJ e ex-companheira de Ronaldo, a ex-jogadora de futebol Milene Domingues marcou presença. O aniversariante é casado com a modelo Celina Locks.
Grávida, a apresentadora Sabrina Sato posou aos beijos com o marido, o ator Nicolas Prattes. Ela também é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto da antiga união com o ator Duda Nagle. Irmã da comunicadora, a empresária Karina Sato Rahal Abreu foi clicada com o marido, o cirurgião-dentista Felipe Abreu.
A celebração também contou com a presença de Luciano Huck, Angélica, João Silva, Isis Valverde, Marcos Buaiz, Cafu, Fernanda Paes Leme, Luciele Camargo, Denilson, Rafa Brites, Silva, Samuel Emery, Rafa Kalimann e Nattan.
O dono da canção "A Cor É Rosa" compartilhou na mesma rede social um registro ao lado do aniversariante. "Viva Ronaldo", escreveu Silva.

Homenagem

Através das redes sociais, Celina homenageou o marido com um texto emocionante. "Hoje é o seu dia, dentre tantos outros que são especiais demais. E eu fico pensando em tudo o que você viveu, em tudo o que te moldou e te trouxe até aqui. Em todas as versões de você que existem dentro desse homem que o mundo inteiro conhece e ama", iniciou a modelo.

"Para tanta gente, você é um ídolo, um herói nacional. Tem um carisma que não conhece fronteiras. Eu costumo dizer que você é o 'caos' por onde passa, o nosso Mickey, porque é impossível estar ao seu lado sem ver o tamanho do carinho que as pessoas sentem por você."

Em seguida, continuou a declaração amorosa. "Mas eu tenho o privilégio de conhecer o homem por trás de tudo isso. E, pra mim, você é esse sorriso leve, essa calma que às vezes chega a ser irritante, esse jeito sacana e engraçado de levar a vida e, principalmente, esse coração enorme, cheio de bondade. É lindo ver o pai que você é. Especial mesmo. Presente, amoroso, generoso, que faz tudo e mais um pouco pelos seus. É lindo ver o amor que você coloca na sua família, nos seus amigos e nas pessoas que cruzam o seu caminho. Eu amo dividir a vida com você. Amo a nossa família, as nossas viagens, as nossas risadas, os nossos cachorros, os nossos momentos mais simples, o nosso caos e tudo aquilo que ainda estamos construindo juntos."

"Hoje eu só peço a Deus que te dê muitos e muitos anos de vida, com saúde, paz, amor e infinitas alegrias. Que você continue vivendo com essa leveza tão sua e recebendo de volta todo o amor que espalha por aí. Que sorte a minha poder estar ao seu lado para celebrar mais um ano da sua vida. Eu amo você. Muito! Feliz aniversário, momo", concluiu Celina.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]