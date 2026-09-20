Ronaldo Fenômeno celebra 50 anos com festão

Ronaldo Fenômeno completou 50 anos nesta sexta-feira (18) e celebrou o aniversário com um festão em São Paulo, na noite deste sábado (19). O ex-jogador de futebol e comentarista reuniu muitos famosos na comemoração.

Filho do craque, o DJ Ronald, de 26, foi acompanhado da namorada, a influenciadora digital Raisha Palomaro. Os demais herdeiros do ex-atleta, Alexander Nazario, de 20, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, 15, também estiveram presentes.

O jovem é fruto da relação com Michele Umezu, enquanto as filhas são do antigo relacionamento com Bia Antony. Nos stories do Instagram, o primogênito se declarou aos irmãos: "Amo vocês", disse Ronald. Mãe do DJ e ex-companheira de Ronaldo, a ex-jogadora de futebol Milene Domingues marcou presença. O aniversariante é casado com a modelo Celina Locks.

Grávida, a apresentadora Sabrina Sato posou aos beijos com o marido, o ator Nicolas Prattes. Ela também é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto da antiga união com o ator Duda Nagle. Irmã da comunicadora, a empresária Karina Sato Rahal Abreu foi clicada com o marido, o cirurgião-dentista Felipe Abreu.

A celebração também contou com a presença de Luciano Huck, Angélica, João Silva, Isis Valverde, Marcos Buaiz, Cafu, Fernanda Paes Leme, Luciele Camargo, Denilson, Rafa Brites, Silva, Samuel Emery, Rafa Kalimann e Nattan.

O dono da canção "A Cor É Rosa" compartilhou na mesma rede social um registro ao lado do aniversariante. "Viva Ronaldo", escreveu Silva.

Homenagem

Através das redes sociais, Celina homenageou o marido com um texto emocionante. "Hoje é o seu dia, dentre tantos outros que são especiais demais. E eu fico pensando em tudo o que você viveu, em tudo o que te moldou e te trouxe até aqui. Em todas as versões de você que existem dentro desse homem que o mundo inteiro conhece e ama", iniciou a modelo.



"Para tanta gente, você é um ídolo, um herói nacional. Tem um carisma que não conhece fronteiras. Eu costumo dizer que você é o 'caos' por onde passa, o nosso Mickey, porque é impossível estar ao seu lado sem ver o tamanho do carinho que as pessoas sentem por você."



Em seguida, continuou a declaração amorosa. "Mas eu tenho o privilégio de conhecer o homem por trás de tudo isso. E, pra mim, você é esse sorriso leve, essa calma que às vezes chega a ser irritante, esse jeito sacana e engraçado de levar a vida e, principalmente, esse coração enorme, cheio de bondade. É lindo ver o pai que você é. Especial mesmo. Presente, amoroso, generoso, que faz tudo e mais um pouco pelos seus. É lindo ver o amor que você coloca na sua família, nos seus amigos e nas pessoas que cruzam o seu caminho. Eu amo dividir a vida com você. Amo a nossa família, as nossas viagens, as nossas risadas, os nossos cachorros, os nossos momentos mais simples, o nosso caos e tudo aquilo que ainda estamos construindo juntos."



"Hoje eu só peço a Deus que te dê muitos e muitos anos de vida, com saúde, paz, amor e infinitas alegrias. Que você continue vivendo com essa leveza tão sua e recebendo de volta todo o amor que espalha por aí. Que sorte a minha poder estar ao seu lado para celebrar mais um ano da sua vida. Eu amo você. Muito! Feliz aniversário, momo", concluiu Celina.



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